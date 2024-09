DAVIO, TUKAO I MALTRETIRAO TRUDNU ŽENU! Nasilnik priveden, pa pušten na slobodu posle 72 sata, ljudi ogorčeni

Pre mesec dana ubijena je žena u Podgorici nakon što je prijavila nasilje, a nadležni su uprkos tome pustili nasilnika na slobodu

Vest da je Podgoričanin duži vremenski period tukao, davio i pretio da će ubiti suprugu čak i dok je bila u drugom stanju obišla je region. Njemu je Osnovno državno tužilastvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata, ali prema tvrdnjama nevladinog sektora, muškarac koji je osumnjičen za nasilje je od danas na slobodi.

- Navedeno je da je V.Đ. zbog produženog krivičnog dela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici zadržan. Ono sa čim javnost nije upoznata, a što bi sve nas, kao društvo, trebalo da zabrine je činjenica da je to “duže vreme” period od skoro godinu dana i da je oštećena za sve to vreme, od čega i devet meseci tokom trudnoće, trpela nezamislivo brutalno nasilje koje je, između ostalog, podrazumevalo psihičko i fizičko maltretiranje i zlostavljanje, preko 20 napada s direktnim ugrožavanjem života, davljenje, pretnje napunjenim službenim pištoljem, itd - kaže za RINU Neda Radović iz NVO Sistem.

Ona dodaje da NVO Sistem hitno apeluje na sve institucije sistema, od policije, preko tužilaštva do sudstva da ne dozvole još jedan femicid.

Podsetimo, pre mesec dana ubijena je mlada žena u Podgorici i to nakon što je supruga prijavila policiji zbog nasilja, a nadležni ga pustili na slobodu. Nekoliko dana nakon što je pušten posle prijave on je ubio nju, a nedavno je izvršio samoubistvo u spuškom zatvoru.

- Crna Gora je mala država i koliko je to njena lepota, toliko je to i njeno prokletstvo. Jer, u Crnoj Gori žena neretko, kada se i ohrabri da prijavi nasilnika, umesto da bude zaštićena, a nasilnik automstski procesuiran, dobije “prijateljski savet” od onih kod kojih prijavljuje da se vrati kući. Da li znate da je velika šansa da, ako je nasilnik zaposlen u sistemu bezbednosti, umesto zadržavanja dobije poziv od kolega da je prijavljen? Da li znate šta sledi žrtvi kad se vrati kući nakon toga? Da li uopšte razmisljate da na taj način sutra možete biti direktni saučesnik u ubistvu i neko ko podržava nasilje? Da li biste to uradili da je u pitanju vaš član porodice? Da li se imalo stidite i zašto ne? Da je i veća država od Crne Gore, previše je. Da je i lošiji sistem od crnogorskog, neozbiljno je. Da je i nerazvijenija država od Crne Gore, sramota je - poručila je Radović.

Autor: Snežana Milovanov