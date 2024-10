NEOČEKIVANI PRIZOR NA JADRANU: Neobično stvorenje izvučeno iz morskih dubina! (FOTO)

Vrsta koja uglavnom nastanjuje tropska i suptropska mora, pa se smatra termofilnom vrstom.

Iz pulskog akvarijuma objavili su da je u petak ribar Igor Kordiš u mreže za orade ulovio neobičnog puža. Reč je o divovskom dlakavom tritonu (Monoplex parthenopeus), kojeg je izvukao iz dubine od osam metara u blizini Verudele u Puli.

Ova vrsta morskog puža uglavnom nastanjuje tropska i suptropska mora, te se smatra termofilnom vrstom.

U Jadranu je relativno retka, no povremeno se mogu pronaći pojedini primerci, posebno u južnijim delovima mora, gde su temperature vode nešto više nego u severnim delovima Jadrana.

Divovski dlakavi triton može narasti do dužine od deset do 15 centimetara, a u nekim slučajevima i do 20 centimetara. Njegova spiralna, robusna školjka s izraženim bodljama čini ga lako prepoznatljivim među morskim puževima.

Površina školjke prekrivena je naborima i bodljama, što stvara dojam "dlakavosti" i daje ovoj vrsti jedinstven izgled.

Boja školjke varira od svetlosmeđe do tamnosmeđe, često sa šarama koje se stapaju s okolinom, pružajući pužu dodatnu kamuflažu u prirodnom staništu.

U ekosistemu Jadranskog mora ima važnu ulogu kao predator manjih beskičmenjaka, uključujući školjke i puževe.

Triton koristi svoju radulu, zubastu strukturu koja deluje kao mali strugač za bušenje oklopa plena i hranjenje njihovim unutrašnjim tkivom.

Njegova sposobnost prilagođavanja staništu vidi se po tome što je nakon unošenja u bazen gotovo i nestao, objavili su iz akvarijuma.

Autor: Aleksandra Aras