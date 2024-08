STVORENJE IZ MORSKIH DUBINA KOJE NAVODNO NAJAVLJUJE ZEMLJOTRES ISPLIVALO NA POVRŠINU! Posle 2 dana je usledila KATASTROFA

Ogromna riba, koja se često naziva "predznakom propasti", isplivala je na obalu Kalifornije, samo dva dana pre nego što je zemljotres pogodio Los Anđeles.

Podsetimo, zemljotres magnitude 4,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je 12. avgusta šire područje Los Anđelesa, saopštile su nadležne američke službe.

Kajakaši i ronioci su odmah počeli da istražuju obalu južne Kalifornije nakon što su uočili izuzetno retku ribu zvanu još i "riba sudnjeg dana". Navodno, u nekim delovima sveta pojavu ove ribe vide kao predznake neminovnih katastrofa.

Prema Institutu za okeanografiju Skrips u San Dijegu ovo je samo jedno od desetak potvrđenih viđenja ove ribe u poslednjih 120 godina.

Riba je "izuzetno upadljiva velika riba čudnog izgleda" sa dugim, srebnastim telom u obliku trake. Riba može biti i 10 metara dugačka, a inače živi u dubokom moru i vodama koje naučnici najmanje istražuju.

Ribu su u moru uočili 10. avgusta, a pronađena je u uvali La Jola, piše CBS.

Pošto su navikle na duboke vode okeana, ukoliko se primete na površini obično su bolesne ili umiru zbog dezorijentisanosti.

