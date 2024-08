Poslednja objava advokata, koji je poginuo kada je superjahta potonula kod Sicilije: Branio Linča na suđenju

Advokat iz Njujorka, koji je poginuo nakon što je superjahta "Bayesian" potonula kod obale Sicilije, napisao je upečatljivu objavu na LinkedIn-u, samo dva meseca pre nego što je izgubio život u tragičnoj nesreći.

U jednom od svojih malobrojnih postova, Kristofer Morviljo (59) zahvalio se svom pravnom timu nakon što su pomogli britanskom tehnološkom tajkunu Majku Linču da pobedi na suđenju i kako će sada živeti "srećno do kraja života".

Podsetimo, na superjahti "Bayesian" tajkuna Majka Linča, koja je potonula u ponedeljak kod obala Sicilije, u trenutku tragedije bile su 22 osobe, od kojih deset članova posade.

Britanski milioner Majk Linč stradao je sa još petoro ljudi prilikom potonuća, a poslednja je pronađena njegova ćerka Hana.

Svi preostali putnici su pronađeni živi.

U postu na LinkedIn-u, Morviljo se zahvalio svom pravnom timu i svojoj porodici, piše Yahoo.

The Plot Thickens: Aug 24, 2024 The sinking of the superyacht Bayesian off the coast of Sicily has led to a manslaughter investigation by Italian authorities, focusing on the possibility of negligence in the handling of the vessel rather than solely attributing the disaster to… pic.twitter.com/x4cEvizjY1