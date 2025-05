Svela je na nulu! Anđela izgorela od ljubomore jer Gastoz brani Enu, pa Čolićevu PRIZEMNILA ISTINOM! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nastavila se brutalna rasprava Ene Čolić sa Ivanom Marinkovićem. Upetljala se Anđela Đuričić, te očitala lekciju Eni za ponašanje.

- Anđeli je Maja jednom spomenula pokojne, nastao je haos. Zašto sad reaguješ tek posle 45 minuta? Ovo je reakcija zbog Gastoza - skočio je Ivan.

- Ti psuješ decu i spominješ mrtve. Ne branim nikoga ko spominje mrtve i decu. Ne mogu više da slušam. Jeste ološ ako to radi. Rekla sam i Jordanki: "Ako te još jednom čujem mrtva si za mene". Ovo su činjenice, tresem se ceo dan. Šta je Jordanka rekla za Aleksandrinu decu, ceo dan se tresem! Stalno govorim da ne vređaju mrtve i porodicu. Ceo dan mi nije dobro, ne mogu to da slušam - rekla je Anđela.

- Ena psovala si decu, psovala si žive i mrtve. Narod sve vidi. Od*ebi od Gastoza ako je zauzet - ubacio se Uroš.

- Šta je meni Milovan? Tad ste ćutali - vikala je Aleksandra.

- zamolio sam da svi stanu. Ne može samo jedno da bude krivo, svi ste isti. Po ceo dan slušamo o mrtvima - rekao je Đedović.

- Mazao si me go*nima i aludirao na to da mi se uzme dete - rekla je Aleksandra.

- Ja sam na tebe aludirao, ne na dete. Ti si meni prva rekla da će mi dete je*ati napolj! Klošarko jedna! Mrš! Zamerio sam svakom ko je dirao dete - branio se Milovan.

- Ena kažeš da Anđela ne radi da bi tebe optužila kao monstruma nego je ljubomorna - rekao je Milan.

- Rekla sam joj da znam da me toleriše zbog Gastoza. A ti ceo dan slušaš i ćutiš. Ceo dan ti se žalim - rekla je Ena.

- Ma neću da te branim - rekao je Peja.

- Svako ko govorio ovakve stvari ne može da sedi pored mene. Ne mogu da podnesem žrtve više - rekla je Anđela.

- Dokle ja da trpim? - pitala je Ena.

- Da sam ja ovako nešto rekla bila bih na krstu razapeta. To što Ena prima uvrede, istina je, ali ih uvraća isto tako - rekla je Anđela.

- Ivan se hrani time da neko plače, zato sam ustao - ubacio se Nenad.

- Ja njoj mesecima govorim da izgovara morbidne stvari i da mora da prestane. Da joj tolerišem takve stvari neću. A ti dečko nisi normalan, imaš neke probleme. Je l' ti misliš da je meni to okej? - objasnila je Anđela.

- Oni su ista go*na. Ali nema potrebe za ovakvim reakcijama - rekao je Nenad.

- Kad god je izgovorila uvrede, dolazila sam i govorila da izgovarala katastrofalne stvari. Kao da se trudi da se ukanali do kraja. Deca, mrtvi, dokle više?! Svi su mi isti. Meni su psovali, nikad nisam uzvratila. Nisam ista kao oni. Nije opravdanje da toi uzvratiš jer je on tebi. Svi ste isti - rekla je Anđela.

- Da ti tako braniš Karića, tebe bi ovde razapeli - rekao je Mića.

- Rekao si mi da me ponizila. Ona je ljubomorna kao što bih i ja bila. Rekla sam Gastozu zato ono veče da se vrati u diskoteku. Ona mene toleriše zbog njega. To mi je jasno. Mene malopre bude da mi kažu da sam krava sa teletom. Svaku noć mi šuta krevet da me iscima i probudi. Rekao mi je: "Je*em ti živu mamu", ja sam onda uzvratila. Dečko kog sam najviše volela me isponižavao. Nijednu ženu ovde nije nazvao ku*vom, samo mene - rekla je Ena.

- Meni je Anđela potpuno pravilno postupila - rekla je Ivanija

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić