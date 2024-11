'UPRAVO STE ČULI DA OVDE SEDI ČUDOVIŠTE' Novi zastrašujući detalji o bosanskom državljaninu koji je 26 godina silovao i zlostavljao svoje rođake!

Novi zastrašujući detalji o bosanskom državljaninu koji je 26 godina silovao i zlostavljao svoje rođake

Suđenje 61-godišnjem bosanskom državljaninu zbog seksualnog zlostavljanja počelo je u petak u Regionalnom sudu u Klagenfurtu.

Austrijsko tužilaštvo ga tereti da je 26 godina seksualno zlostavljao i silovao sedam maloletnih rođaka, nećaka i njihovu decu. Optuženi se izjasnio da nije kriv i ročište je odloženo radi pribavljanja novih dokaza i saslušanja dodatnih svedoka.

Tužiteljika Danijela Mačnig optužila je 61-godišnjaka za "različite zločine". Pored silovanja, tu su i optužbe za nepristojno ponašanje prema maloletnicima, teško seksualno zlostavljanje maloletnika, seksualni napad i upućivanje opasnih pretnji.

Zločini su se, kako se navodi, dogodili uglavnom u kući optuženog u Bosni i Hercegovini, gde je provodio letnje odmore i gde se susretao sa svojom širom porodicom. Prema optužnici, sedmoro rođaka je seksualno zlostavljano u periodu od 1996. do 2022. godine. U jednom slučaju se navodi da su žrtve zlostavljanja i silovanja bile i nećaka optuženog i njena ćerka.

Branilac Oliver Lorber ozbiljno je doveo u pitanje ovu optužbu.

- Upravo ste čuli da ovde sedi čudovište - rekao je Lorber, objašnjavajući da to nije moglo da se desi na taj način.

- Optuženog je cela porodica pozivala na proslave i druge događaje. Sva vrata u kući su mu uvek bila otvorena. Iz dana u dan bio je etiketiran od popularnog ujaka do silovatelja i zlostavljača. Odbrana traži oslobađajuću presudu - rekao je Lorber.

Pored kuće optuženog u Bosni, priča se da su se zločini dogodili i u Koruškoj.

Nećaka 61-godišnjaka živela je u blizini tokom njenog detinjstva i optužuje ga da ju je više puta zlostavljao u stanu njenih roditelja. To se dogodilo u vreme kada su njeni roditelji bili na poslu, a on je imao ključ od stana. To je potvrdila i majka žrtve, ali su i optuženi i njegova supruga negirali da su ikada imali ključ.

U jednom slučaju, optuženi je navodno pretio smrću žrtvi ukoliko bi ispričala bilo šta o zločinima. Saslušana su i četiri svedoka iz Švedske.

Dve sestre bliznakinje su ispričale svojoj majci detalje o ponašanju svog deda-ujaka, koje je njihova majka slušala. Njena starija je ćerka godinama ranije iznosila slične optužbe. Slučaj se dalje širio sve dok ga još sedmoro rođaka nije optužilo za zlostavljanje.

Međutim, neke od žrtava su se poverile majci, ali je ona optužbe odbacila rečima: "Ne pričaj gluposti, on se igra sa tobom".

Jedna od žrtava izjavila je da je zbog incidenta patila i da je imala psihičkih problema, kao i to da je pretrpela posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

Sudija Gernot Kugi naložio je pregled veštaka psihijatra.

- Ukoliko se optuženom dijagnostikuje PTSP, kazna će mu biti povećana sa pet na 15 godina, u slučaju da bude osuđen - rekao je sudija koji vodi postupak.

Suđenje je odloženo za 13. decembar, a pored rasprave o izveštajima, pozvani su i brojni drugi svedoci.

Svedoci iz Švedske će takođe biti intervjuisani putem direktnog prenosa.

Autor: Dubravka Bošković