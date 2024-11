BALKAN OKOVAN SNEGOM: Delovi Hrvatske bez struje, u Crnoj Gori crveni meteoalarm, u BiH urušen krov na školi (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Jane Tyska/Bay Area News Group via AP | |

Sneg praćen snažnim vetrovima napravio je haos u svim zemljama Balkana, gde su, između ostalog, prijavljeni kolapsi u saobraćaju i nestanci struje.

Meteoalarmi popaljeni su svuda, a u pojedinim delovimana snazi je u isto vreme čak tri upozorenja.

U Herceg Novom veliki talasi zapljuskuju šetalište

Jak južni vetar i kiša danas su pogodili crnogorsko primorje, a u Herceg Novom visoki talasi zapljuskuju šetalište.

Portal podgoričkog "Dana" objavio je fotografije čitaoca iz Herceg Novog, uz komentar da su talasi koji zapljuskuju šetalište iznenađenje za one koji su gosti grada od skalina, ali ne i za Novljane koji često uživaju u ovom prizoru.

Veliki talasi koji zapljuskuju šetalište izazov je za šetače novskom obalom.

Zbog najavljenog nevremena u Crnoj Gori je na snazi crveni meteoalarm.

Sneg veje širom BiH

Problema zbog snega ima i u Federaciji BiH. Slab sneg pada na zapadu i jugozapadu BiH, a zbog niskih temperatura u tim područjima vozači se upozoravaju na moguću poledicu na kolovozu.

Jaki udari vetra, praćeni kišom, otežavaju saobraćaj u Hercegovini, dok vetar i kiša pričinjavaju poteškoće vozačima i u ostalim krajevima BiH.

Jak olujni vetar i napravio je probleme u Bihaću, osim što je načinio veliku štetu na novoizgrađenoj dvorani srušio je krov Srednje mešovite škole. Prema trenutno dostupnim informacijama, povređenih nema.

Osim štete na objektima u ovom gradu, vetar je obarao stabla koja su padala na parkirane automobile.

Sneg u Republici Srpskoj zaustavio ili usporio saobraćaj i poremetio snabdevanje strujom

Sneg koji pada u Banjaluci i širom Republike Srpske prouzrokovao je probleme u saobraćaju zbog neočišćenih puteva, kao i veliki broj kvarova na elektroenergetskim objektima i mreži.

"Sve ekipe zimske službe grada Banjaluke izašle su na teren", saopšteno je iz Gradske uprave.

Padavine su uzrokovale probleme i u naseljima poput Priječana, gde su se izlile otpadne vode.

Autobusi do pojedinih banjalučkih naselja zbog snega ne saobraćaju, a naselje Donja Kola su ostala i bez električne energije. Sneg intenzivno pada u selima u Potkozarju, na području Gradiške i Laktaša.

Pojedini putevi u ovom kraju teško su prohodni. Saobraćaj je usporen u Miljevićima, Gornjim Bakincima, Riječanima, Gornjoj Jurkovici i još nekim selima, gde je visina snega dvadesetak centimetara.

Meštani kažu da je sneg, u ovo doba godine, na praznik Svetog Arhangela Mihaila, 21. novembra, poslednji put padao pre 25 godina, prenela je RTRS.

Hrvatska - putevi zatrpani snegom

Zbog olujnog vetra i snega u delovima Hrvatske putevi su zatrpani i nema struje, a u Šibeniku plima poplavila puteve i kafiće.

Sneg pada u Gorskom kotaru i Lici i delu kopnene Hrvatske - od Zagorja, Međimurja pa do Slavonije. Jak vetar duva na Jadranu, u Rijeci ruši stabla i telefonske stubove.

Zbog snega u Gorskom kotaru i Lici trenutno nema slobodnog putnog pravca iz unutrašnjosti prema Dalmaciji, Reci i Istri i obrnuto za teretna vozila sa prikolicom i sva ostala vozila koja nemaju zimsku opremu.

U prekidu je i jedan broj katamaranskih linija, a u Šibeniku plima je poplavila saobraćajnice i kafiće.

Sneg pada i u Srbiji

Sneg koji već satima pada u većem delu Srbije napravio je gužve u saobraćaju i izazvao probleme vozačima. Na nekim deonicama stvorile su se kolone, kao na putevima preko Fruške gore i Zlatibora, a došlo je i do proklizavanja u jarak autobusa kod Šapca. Veće saobraćajne gužve su i u Beogradu.

Vozi se usporeno i otežano, što kod pojedinih vozača izaziva nervozu, koja je u ovakvim trenucima najmanje poželjna. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, i vozače i pešake, da budu strpljivi, jer nervoza neće doprineti tome da stignu ranije na svoje odredište. Jedino mogu napraviti i sebi i drugima dodatni problem usled nedovoljne koncentracije i napetosti.

Savetujemo svima maksimalan oprez jer je kiša koja je prethodno padala navlažila kolovoz, pa zbog niskih temperatura dolazi i do pojave leda. Dodatnu opasnost predstavlja i to što sneg prekriva ledene površine i dolazi do iznenadnog gubljenja kontrole nad vozilom.

Autor: Marija Radić