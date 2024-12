TLO NA BALKANU NE MIRUJE! Građane probudio ZEMLJOTRES, evo gde je registrovan epicentar potresa

Potres magnitude 3,6 prema Rihteru zabeležen je rano jutros u Sloveniji, prema informacijama Evromediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Epicentar potresa bio je 13 kilometara udaljen od Kranja, te 24 kilometra od Ljubljane, a zabeležen je u 3.37 sati.



"Probudio nas je", "Čulo se drmanje čaša", "Kratak, ali jak", "Zgrada se tresla nekoliko sekundi", neki su od komentara građana koji su osetili potres.

Na stranici EMSC-a komentar je ostavilo i nekoliko Hrvata. Na primer, osoba iz Rijeke navela je kako je osetila potres te napisala: "Blagi udar". Uz to, iz Škrljeva je netko napisao: "Podrhtavanje".

After sudden shaking, there is a rush of visitors using the LastQuake app & the EMSC websites, as well as tweets on Twitter, which alerts the EMSC that a seismic event has probably occurred.👇 pic.twitter.com/BKS3qYGzw9