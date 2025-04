'PROBUDILI SU ZVER' Čitava Amerika bruji o Jokićevoj MOĆNOJ izjavi! Nikola u dve rečenice OČITAO LEKCIJU celoj planeti! Srbina ovakvog nismo viđali!

Imao je šta da kaže posle pobede Denvera protiv Sakramenta.

Denver Nagetsi promenili su trenera i umesto Majka Melouna na klupu ovog tima seo je Dejvid Aldeman i to je momentalno dalo rezultata.

Nagetsi su, predvođeni Nikolom Jokićem, savladali Sakramento Kingse u gostima rezultatom 124:116, te su prekinuli crni niz od četiri vezana poraza.

Jokić je briljirao, upisao tripl-dabl (20 poena, 12 skokova i 11 asistencija) i vodio je svoj tim do pobede, a posle meča dao je moćnu izjavu o kojoj bruji čitava Amerika.

- Ljudi su govorili da smo ranjivi, ali zver je najopasnija kada je ranjiva. Probudili su zver - rekao je Jokić i u dve rečenice očitao je lekciju celom svetu.

Nikola Jokić just said “People said we are vulnerable but the beast is always the most dangerous when they are vulnerable… he woke up the beast” pic.twitter.com/oRZaBLF5Mm