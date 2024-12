'MISLIO SAM DA DECA IMAJU BUJNU MAŠTU, ALI KADA SAM DOŠAO...' Oglasio se jedan od očeva iz Zagreba nakon stravičnog napada

Dan nakon stravičnog napada na Osnovnu školu Prečko, u kojem je život izgubilo sedmogodišnje dete, a učiteljica koja je pokušala da zaštiti đake i još nekoliko mališana je teško povređeno, u Zagrebu vlada muk. Vidno potreseni građani sinoć su do kasnih sati ispred škole u kojoj se dogodio stravičan zločin palili sveće i izgovarali molitve za dušu preminulog deteta i spas povređenih.

Svako sa kojim su naši novinari pričali nije skrivao suze. Šokirani su činjenicom da je napadač, koji ima svega 19 godina, uspeo naoružan nožem da uđe u školu i povredi dečicu. Marko Sikirica, roditelj deteta koje pohađa ovu osnovnu školu i predstavnik veća roditelja u OŠ Prečko, kaže za naš portal da u prvi mah nije verovao da se napad dogodio.

"Prvo bih izrazio saučešće roditeljima dečaka koji je stradao. Desio se napad na razred, baš taj. Ja sam dobio dojavu od jedne mame da su deca pobegla iz škole i da su javili da, odnosno da su rekli da je učiteljica ubijena... U prvi mah sam mislio da deca imaju bujnu maštu. Ovo nisam pomislio...I kad sam došao u školu sam tražio zapravo svoje dete... To mi je bila prva pomisao, da nađem svoje dete", priča nam Sikirica.

On kaže da je njegovo dete tek krenulo u školu, te da nema informacije o tome da li je bilo nekakvih problema ranije. Pričajući o traumi koju su deca preživela Marko Sikirica nam kaže da zna da je njegovo dete uredu, fizički...

"Psihički ćemo tek videti. Znam da je još jedan dečak povređen, malo teže. Koliko znam stabilno je za sada. I ne znam, još je ja mislim troje dece povređeno, sad za njih nemam informacije", rekao nam je Sikirica i dodao da je prema informacijama koje je imao sinoć, učiteljica u stabilnom stanju.

Pričali smo i sa Markom o činjenici da su sigurnosne kamere na školi polomljene. Naš sagovornik, koji se bavi tehničkom zaštitom 18 godina, dodaje da je apsurd da škola nije nimalo zaštićena.

"Ne znam pre tačno koliko sam pričao za kamere da se poprave, o kamere su srušene, baš sam išao pogledati sada, znači kamera je srušena, nisu je popravila. Kamera ne bi rešila problem toga, ali postoji sistem mehaničke zaštite, znači postoji i ozbiljan sistem. Mislim, evo ja sam danas našem ministru rekao zašto se ne ugrade metal detektori i onda mi je on rekao, a šta vi mislite koliko bi dece ulazilo u školu dva sata? Da ulaze i pet sati, ali da su sigurno u toj školi, uopšte nije bitno", kaže naš sagovornik.

Naš sagovornik kaže da ne poznaje napadač i da ne zna ko je mladić koji je napao decu.

"Stvarno mi to nije bitno. Bitna mi je sigurnost škole i to.... Nek' to policija istražuje...", rekao nam je Sikrica i rekao da nije čuo za apel da ljudi izađu na proteste, ali da će svakako da ih podrži ako ih bude.

Autor: Jovana Nerić