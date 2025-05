Ne dam svoje što sam volela! Ena i Ana zajedno oplakuju svoje ljubavne brodolome (VIDEO)

Nije im lako uopšte!

U pušioni su se sastale Ena Čolić i Ana Nikolić kako bi razmenile tugu nad svojim ljubavnim životima i lošim komentarima ukućana.

- U utorak nisi bila uopšte raspoložena, igraš ti ali nije to to - rekla je Ana.

- Da. Tvoja mama mi je rekla: "Volim te kad ne piješ", ali ja sam pila. Nego nisam imala snage, baš sam bila istrošena - rekla je Ena.

- Videla sam da pričaš sa Milenom ali pratiš - rekla je Ana.

- Skrenem ja pogled. Vrištala sam na pesme "Kukavica" i "Ne dam bolu da me slomi", svaku sam mu pesmu posvetila. Da li je realna ljubav ovde? Kad stavim plus i minus, šta su moji bivši meni priređivali. Imala sam dečka koji tri puta dnevno dođe po mene i vrati me, a sa njim nisam imala ništa specijalno, a toliko sam se zaljubila - rekla je Ena.

- Ne dam svoje što sam volela ovim ku*vetinama - rekla je Ana.

- Da, da. Meni bi rekli da sam krpa. Ja te nisam nikad osudila - rekla je Ena.

- Ni ti ni Peja nikad niste ustali da komentarišete moju situaciju na loš način - rekla je Ana.

- Ja podržavam ljubav. Žao mi je teta Rade, ali ja vidim da ima razumevanja za tebe. Meni je to najbitnije. On pogotovo ima razumevanja. Ja bih volela da sam sa Pejom mogla da ostanem do kraja - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić