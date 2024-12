Policija čuva kuću ubice iz Zagreba: Otkriveno je i kome pripada dom u kojem je MALTRETIRAO celu porodicu

Pripadnici interventne policije čuvaju porodičnu kuću u kojoj je živeo tinejdžer (19) koji se tereti da je u zagrebačkoj školi u naselju Prečko ubio jednog đaka (7) i ranio još četvoro.

Kuća pripada njegovom ocu, a njegova majka je ranije rekla da im je život bio pakao zbog psihičkog stanja sina.

- Molila sam doktora da ga ne pušta napolje jer nije za to. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dve dodatne dijagnoze. Na dan napada tata ga je odveo u dnevnu bolnicu. Bio je na psihijatriji nekoliko puta. Pre mesec i po dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je telefone, ključeve i ponovno završio na Jankomiru. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dete spasi. On je očigledno napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio - rekla je.

Policija je objavila da ga terete za teško ubistvo i četiri teška ubistva u pokušaju. Napadač je bio opsednut noževima koje je kupovao preko interneta.

Autor: Snežana Milovanov