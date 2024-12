'ĆERKA JE VIDELA DECU KAKO VRIŠTE' Mama učenice iz Zagreba opisala trenutke agonije (FOTO)

Dan nakon brutalnog napada u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu, u kojem je ubijeno sedmogodišnje dete, roditelji su u šoku i opisuju strah koji su osetili dok nisu ponovo zagrlili svoje dete.

Među njima je i Mirela Buzov, majka učenice 5. razreda, koja opisuje dramu koju je kao roditelj doživela juče, kada je napadač (19) upao u školu i nožem ubio prvaka, a učiteljicu i još troje dece povredio.

"Ja sam majka deteta iz 5. razreda koje je slučajno izašlo po jaknu. Oni su bili na fizičkom i ništa nisu znali šta se u školi događa niti njihov učitelj. Ona je izašla po jaknu i videla da se mali diže sa poda, da je krvav, ali je mislila da je crven zbog boja, da mu je majica crvena", kaže ona na početku razgovora.

Kako dodaje, njena ćerka je čula vrisku u hodnicima, ali je pomislila da deca vrište jer nema časa.

"Međutim, kad su doletele dve kuvarice da podignu to dete, moja mala je shvatila da je to krv, pogledala ka tamo i videla kako deca beže, vrište, viču upomoć, to je bio haos", ispričala je majka.

Dodala je da je njena ćerka nakon toga došla do svlačionice, a učitelj koji je u međuvremenu saznao šta se desilo, u kratkim pantalonama ih je izveo napolje.

"Svi su učitelji uzeli decu i izveli ih napolje, jedni su bili u restoranu, drugi na teniskim terenima, mala deca su plakala, to je bilo nešto prestrašno. Dete me je pozvalo i reklo mi da je učiteljica Marijana, koja je njoj bila četiri godine, povređena. Nadamo se ozdravljenju učiteljice i dece, u ime svih roditelja izjavljujemo saučešće majci ubijenog deteta, tu utehe nema. Juče smo sve suze prolili zbog tog deteta", rekla je ona.

Oni su ubrzo stigli ispred škole gde su čuli da je još dece nastradalo i tada je kao roditelj doživela veliki šok.

"Ja svoje dete nisam čula par minuta i onda sam trčala okolo, i muž je trčao, da nađemo naše dete. Deteta nije bilo nigde. Oni su decu u kratkim pantalonama, kada je nasilnik otišao, vratili unutra da se obuku. Onda sam ušla iza na zadnja vrata, sa desne strane je bilo ovo dete koje je prva pomoć oživljavala, i hitna pomoć, i policija i psiholozi svi su dobro reagovali. Nasilje se ne može zaustaviti, bolesni ljudi hodaju oko nas i ne mogu se zaustaviti, uvek će biti nasilja", dodala je ona.

Mirela je rekla da je ušla u školu i videla svuda videla decu kako plaču.

"Ja sam ih sve zagrlila, neku decu sam odvela kod sebe i javila roditeljima u grupi da su deca dobro i da dođu po njih. Tako sam nekako zaustavila strah u našem razredu", rekla je ona.

Šta je ova mama još rekla i na šta je apelovala, pogledajte u snimku.



Autor: Jovana Nerić