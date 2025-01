Pomahnitali ubica sa Cetinja u svoje žrtve ispalio 37 metaka: Evo šta je sve pronašla policija nakon masakra

Crna Gora i čitav region oplakuju 12 nevinih žrtava masakra na Cetinju. Od 1. januara, kada je Aco Martinović započeo svoj krvavi pir i u 36 minuta ubio članove svoje porodice, prijatelje, kumove i njihovu decu, Balkan je zavijen u crno. Pomahnitali ubica sa Cetinja u svoje žrtve je ispalio najmanje 37 metaka...

Naime, na pet lokacija na kojima je Martinović ubijao nedužne ljude, pronađeno je ukupno 37 čaura, devet projektila i 11 delova od projektila...

Manijakalni napad ubice sa Cetinja trajao je od 17.21 do 17.57 časova. Počeo je u cetinjskoj kafani Velestovo, gde je ubio iz pištolja svoje prve žrtve. Samo pet minuta kasnije, u 17.26 časova, telefonom je prijavljeno da je došlo o pucnjave u kafani. Prema policijskim podacima, on je od 17.21 do 17.24 sati, u kafani Velestovo, ubio Branislava Mudrešu (60), Radomira Markovića (70), Miloša Martinovića (39) i Mirka Vuletića (45), a ranio M.V., rođenu 1984. godine, A.M., rođenog 1983. godine i D.K., rođenog 1985. godine.

Istragom je utvrđeno da su se četvoro ubijenih i troje ranjenih poznavali sa Martinovićem i da su tog dana svi boravili u kafani.

Pregledom nadzornih kamera utvrđeno je da se Martinović, kada su patrole krenule ka Bajicama, već uputio u naselje Humci, dokle se dovezao "fijatom stilo" i parkirao se ispred kuće žrtava, svojih kumova Martinovića. U kući kumova prvo je ubio Joša Otaševića (55), koji se nalazio u kući Marka Martinovića čijeg brata blizanca je ubio u kafani Velestovo. Nakon Otaševića u dvorištu kuće ubio je Martinovića i ranio njegovu suprugu M. M. (45). Ranjena žena uspela je da svojim telom sačuva dete, bežeći od pomahnitalog ubice.

Nastavljajući ubilački pohod, Aco je prešao u roditeljsku kuću ubijene braće Martinović i lišio života njihove oca i majku - Radovana (70) i Radmilu Martinović (63). Radovana Martinovića istražitelji su našli ubijenog u fotelji, u dnevnoj sobi, a njegovu suprugu u hodniku kuće...

Iz policije su naveli da su njihovi pripadnici u 17.39 sati stigli do prvog mesta zločina - kafane Velestovo, a šest minuta nakon toga je prijavljeno da je izvršeno ubistvo u naselju Humci, a minut kasnije i da su ubijena braća Vuletić - devetogodišnji Vukan i njegov pet godina stariji brat Jovan. Njih dvojica najmlađe su nedužne žrtve masovnog ubice Aca Martinovića.

Martinović je potom otišao u Donji kraj i ubija svoju sestru Zoricu Vuletić. Nakon toga je satima bežao policiji. On je u kasnim večernjim satima lociran i opkoljen u blizini svoje kuće. Njemu su specijalci naredili da baci oružje, ali se Martinović na to oglušio. Kako je navedeno iz policije, oko 23.35 časova je potegao oružje i pucao sebi u glavu. Preminuo je na putu do bolnice.

Podsetimo, kod Martinovića je pronađen pištolj sa jednim metkom u cevi i 10 metaka u okviru, kao i jednom čaurom pored njega. Prilikom pregleda, kod njega u garderobi su pronađena 64 metka i okvir od pištolja u kojem se nalazilo dodatnih 15 metaka.

Autor: Jovana Nerić