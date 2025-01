Jedan meštanin Cetinja ispričao je detalje sa mesta zločina, kafane "Velestovo", u kojoj je je Aco Martinović 1. januara započeo svoj krvavi pir.

- Ah, čuvena kafana "Velestovo" - započinje meštanin Cetinja uz dubok uzdah i odmahivanje glavom.

- Ja ću vam ispričati sve o tom mestu. Ta kafana je ukleto mesto, stecište pijanica, kockara i drogoša, slobodno tako napišite. Izvesni Vučinić dao je u zakup kafanu Mirku Vuletiću. Kafana je bila poznata po zlu i po svađama, a mnogi su izbegavali to mesto u širokom luku, znajući da se unutra svašta dešava. Cene su bile niske, valjda ih je i to privlačilo da tu sede - priča cetinjanin.

On kaže da pamti momenat koji se dogodio prošlog leta.

- Sedeo sam ispred Vlaške crkve i čitao novine, kada se začula svađa iz kafane. Iz tog lokala se nikad nije čula muzika, nikada! Ne znam ko su bili učesnici rasprave tada, ali znam da je bilo jako neprijatno, sve se čulo do ovde. To nije prvi put da sam čuo raspravu koja dolazi iz te kafane. Moguće je da je Aco Martinović učestvovao i ranije u tim svađama, samo nikad nisu eskalirale - rekao je on.

Kako kaže, poznavao je pokojnog Joša Otaševića, koji je stradao u prvojanuarskom masakru.

- Jošo je bio čestit čovek, od ugleda. Uvek uglađen, dostojanstven, ljudina. Često sam ga viđao po centru grada, javljao se, ne znam šta mu je trebalo da sedi na tom mestu. To me je jako iznenadilo, jako me je pogodila njegova smrt i smrt svih ovih ljudi - ispričao je ovaj meštanin.

Kobne večeri čuo je pucnjavu i odmah shvatio šta se dešava.

- Čuo sam kako odjekuju pucnji, trajalo je to. Iako je praznična atmosfera, znao sam da nisu petarde. Imam dovoljno godina i iskustva da razlikujem pirotehniku od metaka. Čula se pucnjava, čule su se i rotacije, sirene. Znao sam da nešto debelo nije u redu. Znao sam da se ponavlja priča iz 2022. godine, kada je Borilović ubio deset ljudi. Nisam znao da će biti još krvavije, nisam verovao da je to moguće. Kada je situacija krenula da jenjava, do mene je došla vest da su se u Velestovu desila teška ubistva i da Aco Martinović pravi pokolj u gradu - ispričao je on.

Autor: Jovana Nerić