Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je večeras da je masovni ubica Aco Martinović sa Cetinja u trenutku zločina bio u manje alkoholisanom stanju i da nije bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Šćepanović je rekao da je rađena obdukcija tela kako bi se utvrdilo da li je bilo u alkoholisanom stanju ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

- Dobio sam informaciju usmeno da je analiza u krvi kod ubice Aca Martinovića 0,40 grama po kilogramu odnosno analiza urina 0,40 grama po kilogramu i nije bio pozitivan na psihoakrtivne susptance. Što će reći da je bio u manje alkoholisanom stanju - rekao je Šćepanović u emisiji "Nedelja u retrovizoru" na Televiziji Vijesti.

Šćepanović je prokomentarisao i navode da je svađa u kafani "Velestovo" bila neposredan povod da Martinović ode do kuće i uzme oružje.

- Rekao sam da je bio verbalni incident između Martinovića i jedne osobe koja je smrtno stradala. Na jednom se snimku koji je napravljen u lokalu se vidi da lica borave u kafali i da je u kafani klasično slavlje uz muziku. Sva lica i smrtno stradali uživaju u ambijentu. Na tom snimku se vidi Martinović kako sedi sa još jednim licem u atmosferi potpuno normalnoj i prirodnoj. Iz tog ambijenta je došlo do okidača - rekao je uprave policije.

Šćepanović je rekao da još ne može dati precizan odgovor o motivu tragedije na Cetinju:

Motiv se utvrđuje. Lišio je života najbliže prijatelje, drugove, članove porodice, izrazio brutalnost i agresivnost prema deci. Lično sam razgovarao sa članovima porodica povređenih i službenicima policije koji su ga poznavali i čitao izjave svedoka koji su dobro poznavali ubicu. Mišljenja sam da ovde motiv možemo posmatrati - da je lice bilo neprihvatljivo u okruženju, da se osećao odbačen i da nije prilagodljiv. Da je imao nizak prag tolerancije, da je bio agresivan i da je agresiju ispoljavao na brzu i nekontrolisanu reakciju, da je lice osećalo određen oblik zavisnosit (ne na psihoaktivne supstance i alkohol), već ljubomore. Nije imao užu porodicu, nije ostvaren kao otac, da se radi o osobi koja se možda plašila i osobe za koju je bio trebao da bude osuđen u narednom periodu, da se radi o osobi koja je bila i prepoznata u jednoj policijskoj radnji sa specifičnim ponašanjem...

- Ovaj zločin je toliko iracionalan, eksplozivan, nepredvidiv, da je vrlo teško i meni kao kriminologu da ga iole ozbiljnije analiziram... - rekao je krimilonog Velimir Rakočević.

- U trenutku kada je policija dobila prvu prijavu, ubijeno je već 8 ljudi i četvoro je ranjeno. Policiju je preživeo jedan od radnika kafane, koji je uspeo da izbegne krvavi pir jer je tek ulazio u kafanu - ispričao je Lazar Šćepanović, načelnik uprave policije.

On je otkrio i nekoliko detalja koji su do sada bili potpuno nepoznati.

- Aco Martinović se vratio u kafanu oko 17.20 h i odmah počeo da puca. U tom momentu od 17.20 do 17.24 je već ubio 4 i ranio 3 lica. Sa njim je odatle pošlo lice J.O., on je potom ušao u kuću pokojnih Martinovića i rekao "Kume ubio sam ti brata, ubiću i tebi", pucao u njega, pa pucao u njegovu suprugu, a J.O. je najverovatnije to pokušalo da spreči i tako preminuo. Aco se posle dislocirao ka kući roditelja Martinovića i lišio života oba roditelja i to je okvir vremenski... To je sve vrijeme kada dobijamo prvu prijavu 17.26 i u tom momentu imamo osam lišenih života i četiri ranjena - rekao je Šćepanović.

Upitan ako je događaj prijavio konobar, kako je pogrešio, direktor policije je odgovorio:

- Razgovarao sam sa njim, lice nije imalo predstavo od straha i obavestio je policiju da je došlo do ubistva u kafanu 'Podmornicu'. Policajci nisu znali koja je to kafana. Upitao ga je dva puta policajac gde je, odgovorio je u kafani koja se nalazi u Bajice po prezimenu Vučinić. Policijski službenici su stigli u 17.31 u kafanu Boža Martinovića gde su obavili kratak razgovor i utvrdili da nema tamo nikakvog događaja. Nakon toga je stigla prijava u 17.27 od radnika Komunalnog koji je kazao da je u jednoj kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja... Treća informacija u mislim 17.27 da je vlasnik kafane obavestio dežurnu službu i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima više ubijenih... I opet je došlo do nepotpune ionformacije nakon čeka policijac kaže 'kaži više đe'"... - pojasnio je Šćepanović.

On je rekao da Vučinić ima kafanu "Velestovo" i kafanu u Bajicama, a koja je izdata Vuletiću i da je tu došlo do dezinformacija. Ispričao je i da je celim putem ubica bio mobilan.

- Pešaka je prešao do kuće Vuletića gde je ubio dvoje dece, nakon čega je vozilom otišao u Donji kraj. Došao je do kuće svoje sestre, uperio je pištolj u nju, rekao joj je da je "ubio 15 ljudi" i da će ubiti i nju. Ona je pokušala da je spreči, ali on joj je rekao "Znaš ti zašto". Pored ubijene sestre bio je suprug i gosti, ali prema njima nije preduzeo nijednu ranju. Onda se uputio na petu lokaciju da je ubio još jednu ženu - ispričao je.

- Upravo je birao porodica koja su bila u objektu. Vlasnik lokala, kome je brata lišio života, sa još jednim građaninom, čiju je suprugu lišio života, je pokušao da ga spreči, da ga pronađe i da zaustavi. Želeo je da se istakne, da autoratativno zavodi red - rekao je.

Na pitanje može li 11 policajaca da čuva Cetinje, grad od 20.000 stanovnika, načelnik je odgovorio:

- Uzimajući u obzir činjenicu da je na primorju Crne Gore bio zakazan veliki broj manifestacija. Primarni fokus je bio na primorje, većina kriminalnih članova je bilo na primorju. Do 18.00 h je na Cetinju je trebalo da bude 15 policajaca. U ovom trenutku ima 30 policajca na Cetinju, mi smo pojačali čuvanje.

- Lice je imalo prednost, mobilnost, poznaje svaki pedalj Cetinja. Grad je već bio zatvoren, preko 200 policajca ga je blokiralo.

Upitan je li i na trenutak pomislio da podnese ostavku kao moralan čin, Šaranović je rekao:

- Ovde ne postoji objektivna i subjektivna odgovornost. Ako nema objektivne i subjektivne odgvornosti, onda se traži moralna odgovornost. I to od mene traži čovek čija je najveća zaostavština tokom 30 godina 711 ubijenih, 84 nerasvijetljena ubistva... Mislim na Mila Đukanovića... - rekao je Šaranović, ministar unutrašnjih poslova.

Autor: Snežana Milovanov