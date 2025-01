POLICIJA UPALA U KUĆU I GARAŽU MASOVNOG UBICE SA CETINJA: Ulazna vrata razbijena, u sobi upaljeno svetlo! Živeo je sam, a evo šta su sve zatekli (FOTO)

Kuća ubice Aca Martinovića (45) u naselju Humci na Cetinju je pod nadzorom policije već dva dana, od brutalnih ubistva 12 meštana 1. januara u popodnevnim satima, nakon čega se ubio.

U kasnim popodnevnim satima u petak oko kuće ubice skupio se veliki broj policijskih službenika i započeli detaljni pretres njegove kuće. Otvorena je garaža u kojoj je "na crno" popravljao automobile autolakirerskim radovima.

U improviziranoj radionici je bilo vozilo marke "citroen C3". Aco Martinović je inače, vozio "fiat stil", i tim automobilom je obilazio kuće u kojima je upucao svoje žrtve, od kafića u središtu grada, do kuća porodice Martinović koja mu se nalazi u komšiluku, zatim samo malo dalje do porodice Vuletić, gde je ubio dečake Jovana i Vukana, sinove vlasnika kafića Mirka Vuletića, a onda i do svoje sestre Zorice Vuletić i njene komšinice Dragane Drašković, koje je takođe ubio.

Dvojica policajaca nosila su merdevine na gornji sprat kuće. U taj deo kuće se ulazi preko terase, a ulazna vrata su razbijena. Komšije su potvrdile da su vrata oštećena tokom "ovih događanja", ali nije poznato u kojim okolnostima su razbijena. U središnjoj sobi kuće ubice bilo je upaljeno svetlo.

S obzirom na to da policija ima jasnu sliku što se, kako i u koje vreme događalo u kobnim minutama njegova ubilačkog pohoda, a pošto je posle masakra izvršio samoubistvo, ključno pitanje motiva monstruoznog zločina ostaće misterija

Javnosti je dan ranije otkriveno da je Martinović još 2005. godine bio osuđen zbog nasilničkog ponašanja na tromesečnu zatvorsku kaznu, ali je kazna bila uslovna, pa nije morao ići u zatvor. Kazali su da su kod njega primetili asocijalno ponašanje i naložili psihijatrijski pregled. Dobio je terapiju u domu zdravlja, ali nije rađen specijalistički pregled.

Lazar Šćepanović, v.d. direktora Uprave policije je rekao da se Martinović bavio poslovima autolakiranja, nije imao porodicu i živeo je sam. U policijskim evidencijama nije bio uveden kao opasna osoba.

Prema dojavi da poseduje ilegalno vatreno oružje policija mu je u novembru 2002. godine pretresla kuću. Tada su pronašli dve vazdušne puške, 43 komada municije različitog kalibra, improvizovanu eksplozivnu napravu veće razorne moći, te set za čišćenje vatrenog oružja.

Osuđen je na tri meseca zatvora nepravosnažno, ali se žalio i vodio se žalbeni postupak u tom predmetu na Višem sudu u Podgorici.

Aco Martinović (45) sa Cetinja, podsetimo, započeo je masakr u kafani "Velestovo", nadomak Sportskog centra gde je ubio četvoro ljudi. Nakon toga, u Bajicama je ubio još četvoro, a potom u naselju Humci je ubio dvoje dece. Martinović je nasravio svoj krvavi pohod i u Donjem kraju je ubio dve osobe. Kada ga je policija opkolila, Martinović je pucao sebi u glavu i preminuo je na putu do bolnice.

Autor: Jovana Nerić