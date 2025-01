Gde će monstrum koji je počinio masakr na Cetinju biti sahranjen? Šta su rekli u opštini, a šta u pogrebnom

Zvanična tri dana žalosti proglašena u Crnoj Gori usled ogromne tragedije koja je zadesila Cetinje su prošla, ali i prestonica i čitava Crna Gora još dugo, dugo će tugovati za nedužnih 12 žrtava koje je ubio pomahnitali Aco Martinović.

Svih njegovih 12 žrtava je sahranjeno na grobljima u Cetinju, suze i tuga na licima svih građana govorili su i govoriće uvek više od hiljadu reči. Kada je u pitanju sahrana ubice o tome - niko niša ne zna. Svi nadležni, kako piše RINA, bili su jako šturi na rečima.

"Nemamo inormaciju gde će ubica biti sahranjen", kratko su za RINU rekli nadležni u opštini Cetinje.

Više informacija nisu imali ni u Pogrebnom preduzeću koje posluje u okviru DOO Komunalno Cetinje.

"Nemamo nikakve informacije o njemu", rekla je žena koja se javila na telefon.

Sa druge strane stanovnici Cetinja nisu štedeli reči kad je u pitanju ovaj zlikovac, koji je u crno zauvek zavio desetine porodica.

"Neka tog monstruma stave u kesu i bace u vodu. Ubica prokleti, mi svakako nećemo dozvoliti da bude sahranjen među našim ljudima. Biće kao sa onim još jednim monstrumom, Borilovićem, za kog se ne zna gde mu je grob", kažu meštani.

Aco Martinović u svom krvavom piru obišao je pet lokacija i ubio ukupno 12 ljudi, a ranio četvoro.

Među njegovim žrtvama je i dvoje dece, braća Vukan (8) i Jovan (13).

Podsetimo, manijakalni napad ubice sa Cetinja je, prema navodima policije, trajao od 17.21 do 17.57 časova. Počeo je u cetinjskoj kafani Velestovo, gde je ubio iz pištolja svoje prve žrtve. Samo pet minuta kasnije, u 17.26 časova, telefonom je prijavljeno da je došlo o pucnjave u kafani. Međutim, vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović, rekao je da je informacija bila nepotpuna i da su u mesto Bajice poslate dve patrole i starešina. Međutim, kada su policajci stigli u Bajice i videli da to nije mesto događaja, istragom je utvrđeno da je do tada on već ubio četvoro ljudi, a ranio troje. Prema policijskim podacima, on je od 17.21 do 17.24 sati, u kafani Velestovo, ubio Branislava Mudrešu (60), Radomira Markovića (70), Miloša Martinovića (39) i Mirka Vuletića (45), a ranio M.V., rođenu 1984. godine, A.M., rođenog 1983. godine i D.K., rođenog 1985. godine.

Istragom je utvrđeno da su se četvoro ubijenih i troje ranjenih poznavali sa Martinovićem i da su tog dana svi boravili u kafani. Pregledom nadzornih kamera utvrđeno je da se Martinović, kada su patrole krenule ka Bajicama, već uputio u naselje Humci, dokle se dovezao "fijatom stilo" i parkirao se ispred kuće žrtava, svojih kumova Martinovića.

Čelnik crnogorske policije objasnio je da je Aco Martinović u kumovskoj kući prvo ubio Joša Otaševića (55), koji se nalazio u kući Marka Martinovića čijeg brata blizanca je ubio u kafani Velestovo. Nakon Otaševića u dvorištu kuće ubio je Martinovića i ranio njegovu suprugu M. M. (45). Ranjena žena uspela je da svojim telom sačuva dete, bežeći od pomahnitalog ubice.

Nastavljajući ubilački pohod, prešao je u roditeljsku kuću ubijene braće Martinović i lišio života njihove oca i majku - Radovana (70) i Radmilu Martinović (63). Navodeći da su policajci u 17.39 sati stigli do prvog lica mesta - kafane Velestovo, Šćepanović je objasnio da im je šest minuta nakon toga prijavljeno da je u izvršeno ubistvo u naselju Humci, a minut kasnije i da su ubijena braća Vuletić - devetogodišnji Vukan i njegov pet godina stariji brat Jovan. Njih dvojica najmlađe su nedužne žrtve masovnog ubice Aca Martinovića.

Ubica potom odlazi u Donji kraj br. 7 i tom prilikom lišava života svoju rođenu sestru - 42-godišnju Zoricu Vuletić, i to pred njenim bebama, suprugom, deverom i njegovom decom.

Potom je otišao ispred kuće svog druga, a kada mu je njegova supruga Dragana Drašković otvorila vrata - ubio je.

Autor: Aleksandra Aras