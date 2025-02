Hrvatska se nalazi na vrhuncu sezone gripa. Do sada je prijavljeno oko 12.000 laboratorijski potvrđenih slučajeva, dok je čak polovina dijagnostikovana tokom prošle nedelje - čak 6.124 prijava obolelih od gripa.

Da je reč o sezoni najjačeg intenziteta u proteklih pet godina u Hrvatskoj, odnosno od 2020. godine i početka epidemije kovida 19, govore statistički podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Te godine grip je gotovo izostao, verovatno zbog epidemioloških mera i nošenja maski. I godinu kasnije bilo je vrlo malo obolelih, i celoj sezoni nekoliko hiljada. Nešto jači intenzitet bio je 2022./2023.godine kada je u nedelji sa najviše obolelih bilo 4.100, dok je prošle sezone maksimalan broj obolelih u jednoj nedelji bio oko 3.500, gotovo što je duplo manje nego prošle sedmice.

- Istina je da je ove godine broj obolelih najveći u od 2020. godine, i da je povećan intenzitet. Ali, isto tako bi trebalo reći da nije reč o neobičnoj ili nikad viđenoj epidemiji gripa. Imali smo godina kada je bilo i po sedam ili čak 10.000 obolelih nedeljno - kaže prim. Goranka Petrović, specijalista epidemiologije i zdravstvene ekologije (HZJZ) i dodaje da je kretanje gripa još uvek unutar očekivanog u poređenju sa sezonama gripa pre pandemijeCOVID-19.

Iako je teško davati prognoze, pretpostavlja se da se Hrvatska nalazi na vrhuncu epidemije koji, prema dosadašnjim iskustvima, potraje nekoliko nedelja, nakon čega počinje da pada broj obolelih.

Naravno, brojevi o kojima govore su samo prikaz prijavljenih slučajeva, odnosno građana koji su testirani i koji su posetili lekara. Stvaran broj obolelih se obično množi sa tri ili četiri, jer se veliki broj zaraženih leči kod kuće, bez odlaska kod doktora.

Među pristiglim prijavama gripa stopa incidencije je uobičajeno najveća kod predškolaca, a najniža kod osoba od 65 godina i starijih.

- Uz sezonu gripa uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripa. To je posledica činjenice da je grip u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji, kao i hronični bolesnici nezavisno od godišta češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom - kažu iz HZJZ-a.

Napominju da je teško reći koliko stvarno osoba umre direktno ili, što je češće, indirektno od gripa (kao posledica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tokom ove sezone do sada je prijavljeno 20 smrtnih ishoda zbog gripa i komplikacija koje ova infekcija izaziva.

Kad je reč o tipizaciji gripa u oko 60 posto pozitivnih nalaza detektovan je virus gripe A, a u ostatku virus gripe B.

- Ovaj podatak o čak 40 posto obolelih od gripa tipa B je zanimljiv i pomalo neobičan, jer se do sada, uglavnom događalo da se tip B pojavljuje, odnosno povećava broj krajem sezone - kaže prim. Petrović.

Kad je reč o simptomima, lekari govore da su različiti. Od toga da neki oboleli imaju visoku temperaturu, preko 40, koja se teško spušta i traje po sedam do deset dana, pa do relativno lagih simptoma za grip. Neki pak prijavljuju tek blaže simptome, temperaturu do 38. Ali, većina govori kako ih boli celo telo i osećaju veliki umor.

Autor: Aleksandra Aras