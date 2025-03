Borovčanin: Presuda Dodiku je bila očekivana, političko Sarajevi želi nestabilnost u BiH!

Komentarišući presudu Miloradu Dodiku, Bojan Borovčanin, predsednik udružanja građana "NIT", rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je sam odlazak na suđenje dao određeni legitimitet da se taj sudski proces i sprovodi.

- Normalno i očekivano je bilo da udar na Dodika bude direktan, jer je on taj neko ko zaista ne dozvoljava da se te unutrašnje evropske strukture duboko mešaju u same okvire BiH i Republike Srpske. Ovde nije u pitanju samo kršenje ustava RS, već je i kršenje ustava celokupne BiH, i zaista duboko cepanje odredbi Dejtonskog sporazuma koje su i stvorile tu i takvu BiH - rekao je Borovčanin.

Kako kaže, pred nama je jedan turbulentan period, dodaje da građani bez obzira da li su politički članovi ili ne, oni su na temelju da je dosta i da je zaista dosta nametanja određenih odredbi.

- Kada je hapšenje Dodika u pitanju, sve karte su u opticaju. Politička nestabilnost je evidentna, i nju želi političko Sarajevo - rekao je Borovčanin.

Ističe da moramo da budemo svesni da će se situacije u narednom periodu dešavati, ali dodaje da je bitno da postoji sloga srpskog naroda preko Drine, koji su odlučni da istraju u ovom postupku.

Bojan Bilbija, urednik u dnevnom listu Politika, rekao je da bi najbolji scenario bio da se presuda povuče i da se krene u pravcu rešavanja sukoba, a ne da se rasplamsava i produbljuje.

- Ukoliko se to rasplamsa, ne znam uopšte kako će Bosna da ostane u takvoj situacoji. To nije normalno. Samo Bošnjaci osuđuju predsednika RS, legalno i legitimno izabranog, i to po tužbi nekoga ko nema legitimitet - rekao je Bilbija.

Kako kaže, sada je već jasno da narod tamo podržava Dodika, kao i institucije. Takođe, dodaje i Srbija podržava Milorada Dodika i dodaje da smatra da je najrazumnije da tamo svi shvate da nema šale sa RS i predsednikom Dodikom.

Autor: Aleksandra Aras