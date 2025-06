Borovčanin: Blokaderi postaju sve nervozniji, žuri im se da izvrše ciljeve za koje je neko uzeo puno novca! (VIDEO)

Sada su videli i oni koji su im verovali videli o čemu se radi i da je sve politički obojeno, pa im tako podrška, kao i masovnost opada, rekao je za Novo jutro TV PINK analitičar Bojan Borovčanin.

Blokaderski, rušilački skup, najavljen za veliki srpski praznik Vidovdan sve je bliži, a njegovi organizatori sve više otkrivaju odsustvo bilo kakvog cilja kojim bi opravdali haos koji žele da prirede građanima.

Ne samo da žele da izazovu nerede na ulicama glavnog grada, već se sve češće i međusobno svađaju i vređaju.

Borovčanin je rekao da jesu nervozni jer se otišlo od one direktne prve priče, u koju su pojedini ljudi poverovali, ljudi koji nisu bili politički determinisani, a kako dodaje, sada su videli o čemu se radi i da je sve politički obojeno, podrška, kao i masovnost opada.

- Oni nikako ne bi hteli da to bude na taj dan, ali smatram da su to instrukcije iz inostranstva. Oni su uvek na taj praznik pokušavali da naruše sjaj i veličinu istog. Oni jesu nervozni i nema se više strpljenja i žuri se da se završe ciljevi za koje je neko uzeo puno novca - rekao je Borovčanin.

Kako kaže, doneće do toga da grad stane i da budemo bliže dubljoj podeli naroda.

- Oni udaraju na narod, mnoge ljude su izbacili iz sedla i napravili su ekonomski udar na našu državu. Nije mi jasno da ovi ljudi koji su na njihovoj strani, ne vide šta je pozadina - rekao je on.

Milana Vuković, iz Centra za Društvenu stabilnost, rekla je da oni tog dana planiraju da izazovu totalni kolaps u gradu. Dodaje da su najavili i napad na Pionirski park, izjavivši da će oni koji se tamo nalaze prisilno skloniti odatle ukoliko do uveče ne odu.

- Uopšte nije reč o njihovoj brojnosti, mada je činjenica da ih je sve manje i da su sve nervozniji. Oni očajnički žele da skrenu pažnju na sebe. Pretnje zbog toga moramo shvatiti ozbiljno, i moramo to sprečiti, ne smemo dozvoliti da na taj dan bude žrtava - rekla je Vuković.

Kako kaže, bilo bi pogubno da na taj dan imamo dve grupe Srba koji bi se na taj dan mogli sukobiti na ulicama. Dodaje da želi da apeluje na sve koji žele demokratizaciju društva, da treba da oslobode fakultete, da krenu da uče i da će samo na taj način moći da pošalju pravu poruku.

Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u Informeru, rekao je da oni uvek prete da će se dogoditi neki nemir. Dodaje da se nada da neće biti nasilja na ulicama 28. juna, ali je jako bitno to o čemu oni pričaju i šta planiraju.

- Taj njihov plan nije smislio student, to je smislio neko drugi, neki strani faktor, neko ko ima veze sa stranim službama. To je jako dobro osmišljen plan, ali i jako opasan. Neko to sve treba da organizuje, okupi i plati - rekao je Dobromirović.

Kako kaže, u igri nije mali novac.

Autor: A.A.