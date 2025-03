Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će potpisati zakone koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, nakon sprovedene procedure u Vijeću naroda.

"Potpisaću zakone i oni će važiti. To znači da u 7.00 časova ujutro kada stupe zakoni na snagu neće moći da deluje nijedna prostorija Sipe na prostoru Republike Srpske. Nijedna ispostava Suda i Tužilaštva BiH neće moći da deluje, kao ni njihovi službenici, niti će se primenjivati njihove odluke", rekao je Dodik novinarima u Mostaru.

"Država će se braniti. Mi sebe doživljavamo kao državu. Mi doživljavamo Republiku Srpsku kao državotvorni element, državotvorni segment u BiH sa ingerencijama koje su nam oduzete", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a, a nakon sastanka sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

On je rekao "da BiH nije imala pravo na fiskalni sistem, Sud i Tužilaštvo BiH, te da nema pravo na vojsku niti SIPU".

"Sve je to oteto. To što je neko glasao u Parlamentarnoj skupštini BiH na predlog visokog predstavnika je neustavno. Mi smo puštali da se napravi neustavni zakon, ali je on neustavan. Džabe ambalaža", rekao je Dodik.

On je rekao da je politika Srpske jasna, nije uperena ni protiv Hrvata niti Bošnjaka, nego je uperena ka tome da se BiH vrati Ustavu i da postane suverena zemlja, ako hoće.

"Ako neće, mi ne želimo da živimo u blamaži od zemlje u kojoj je važnije da se zaštiti Kristijan Šmit, koji više ništa i ne sme da uradi, a ako i uradi ništa ne znači. Ako saznate da prolazi kroz Srpsku, dojavite nam, videćete kako ćemo ga fino nogirati iz Republike Srpske", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da se svet promenio: "Mi smo čekali tu promenu. Sada ne želimo da se ponašamo kao neki zaludni papagaji i da se zalažemo za neku BiH koja ne postoji, nećemo to raditi", rekao je Dodik.

"Moguć izlazak iz krize"

"Moguće je da BiH izađe iz krize, sve što treba je držati se Ustava koji je predvideo nadležnosti BiH", rekao je Milorad Dodik.

"To može, ako tako ne može, onda BiH ne treba da postoji", rekao je Dodik novinarima u Mostaru.

On je rekao da je "BiH napravljena na bazi međunarodnog sporazuma i da je sve prekršeno", i naveo da se pokušalo dogovoriti o zakonu o Sudu BiH, ali nije moglo.

"Oni hoće da stranac može da predloži odluku da bude krivično delo", rekao je Dodik.

Ponovio je da će Republika Srpska postupati u skladu da Ustavom BiH na svim pitanjima, te smatra da će sutra u Savetu ministara biti usvojen zakon o budžetu i potom upućen u hitnu proceduru.

"Što se tiče ostalih dokumenata, ponašaćemo se shodno situaciji u Republici Srpskoj, sve što je u skladu sa Ustavom može, što nije ne može", naglasio je Dodik.

On je naveo da "nije logično da zakoni o Sudu BiH i VSTS podrže i srpski ministri, budući da je Republika Srpska donela zakon o VSTS-u Republike Srpske i o neprimenjivanju zakona i zabrani delovanja vanustavnih institucija BiH".

"Možda ćemo biti preglasani ali to je neko drugo pitanje. Ako neko misli da može putem preglasavanja, neka gura, mislimo da to nije u redu", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je današnji razgovor sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem u Mostaru bio prilika da razmene mišljenja.

Autor: Dubravka Bošković