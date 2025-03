Stevandić: Udarili su na naše ustavno pravo! Žele da nam onemoguće da radimo svoj posao, čime bi označili i kraj Republike Srpske! (VIDEO)

Komentarišući optužnicu protiv Milorada Dodika, Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da svima spremaju iste akte, po kojima ne bi mogli da rade svoj posao i ne bi mogli da rade svoju ustavnu funkciju.

- Oni su udarili na ustavno uređenje, a ustav Republike Srpske je usaglašen sa ustavom Bosne i Hercegovine. Ovde se ne radi o pravu ni o pravdi, ovde se radi o korišćenju jednog momenta koji je možda poslednja šansa, da se potpuno destruiše Republika Srpska, da se njeni rukovodeći ljudi onemoguće da rade svoj posao, što bi značilo i kraj Republike Srpske. To je predsednik Vučić jako dobro primetio - rekao je Stevandić.

Kako kaže, i kod njih postoji opozicija koja se nečemu nada, ali je to odraz malog broja ljudi koji nastupaju po medijima u Sarajevu, pljujući po Republici Srpskoj.

- Sa druge strane, ovi procesi su povezani, ne može niko da kaže da nije povezano toliko agresivno ludilo u Beogradu, napad na državne funkcionere i pretnje predsedniku. Ogromna količina ljudi ide ispred opozicije i nalazi se u prvim redovima - rekao je Stevandić.

Dušan Stojaković, urednik u Večernjim novostima, rekao je da je u pitanju huškačka retorika, dodaje da neki potpuno politički anonimusi, koji imaju minimalnu podršku i u svom narodu, isplivali su kao neko ko se za nešto pita.

- Za Zukana Eleza niko ne bi ni znao da nema tih vatrenih izjava. Dodik je neko ko u političkom korpusu donosi velike poene, dobro sam upućen u ono što se dešava dole. Svaki Bošnjački političar koji planira da osvoji izbore, radi to tako što pooštrava retoriku prema Dodiku - rekao je Stojaković.

Kako kaže, ono što je jako bitna stvar, jeste to što je Dodik već skoro dve decenije apsolutno jedna od najjačih političkih ličnosti, koja je usporila ono što je bio glavni tok koji je zapad želeo, a to je da se demontira Republikom Srpskom i da njena važnost bude minimalna.

- On je uspeo u svojoj nameri. Kada se Dodik pominje, treba znati zašto je on osvojio vlast i evo vlada skoro 2 decenije. On je u vreme kada je bio u opoziciji, zamrznuo svoje opoziciono delovanje kako bi podržao vlast, u trenutku krize, kako bi se Republika Srpska iste oslobodila. To je danas nezamislivo da vidimo - rekao je Stojaković.

Kako kaže, on je tu stekao ogromnu popularnost i uspeo da osvoji vlast, dodaje da ga plaši trenutni nedostatak jedinstva.

- Bojim se da svim ozbiljni ljudi koji su sada u Republici Srpskoj, ukoliko razmišljaju samo o svojim političkim interesima i ne zaštite Republiku Srpsku, izgubiće sve i neće imati sutra čime da se bave - rekao je Stojaković.

Profesor Ilija Kajtez, rekao je da ljudi imaju problem sa realnošću, dodaje da NATO nije sila i snaga koja će da sluša Bošnjačke političare.

- Treba vremena da se nova administracija Amerike adaptira, oni imaju mnogo obaveza. Mi smo realno neka 15. tačka na nekom njihovom dnevnom redu. Oni ne mogu da previše stignu, iako se otvaraju žarišta svuda u regionu - rekao je Kajtez.

Autor: Aleksandra Aras