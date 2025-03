UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Ljudi živi izgoreli u diskoteci u Makedonij, vatra gutala sve pred sobom, čuli se stravični krici (FOTO+VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se jeziv snimak iz makedonske diskoteke „Puls“ u Kočanima, gde je prošle noći izbio katastrofalan požar u kojem je nastradalo više desetina ljudi, dok je prema prvim informacijama oko 90 osoba povređeno. Makedonski list Sloboden pečat objavio je video-materijal koji su snimili građani prisustni u diskoteci u trenutku izbijanja požara

Požar izbio tokom koncerta, u klubu bilo 1.500 ljudi

Požar je izbio tokom nastupa grupe DNK, kada se u diskoteci nalazilo oko 1.500 gostiju, uglavnom mladih ljudi. Prema nezvaničnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, na koje se pozivaju Sloboden pečat i agencija MIA, u nesreći je nastradalo najmanje 50 osoba.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

