NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ MAKEDONIJE: Žrtve imaju između 14 i 24 godine! Potresne scene ispred bolnice

Direktorka bolnice u Kočanima Kristina Serafimova prvi put se pojavila nakon tragedije koja se sinoć dogodila u noćnom klubu u Severnoj Makedoniji.

Ona kaže da je prvi poziv dobila u 02.48, a bolnica je odmah mobilisana.

- Prvi poziv je bio u 2:48 ujutru. Cela bolnica se mobilisala, počinje da dovodi prve pacijente. Pošto smo imali manji broj vozila, direktor se obratio gradovima iz istočne Makedonije, ali i iz Skoplja i Velesa.

Oni koji su bili u težem stanju prebačeni su u bolnicu u Štipu, a oni sa još težim uslovima u Skoplje. Reč je o oko 70 pacijenata koji su pregledani, rekla je Serafimova.

Ona je rekla da su žrtve bile između 14 i 24 godine.

- U Kočanima je trenutno 20 pacijenata sa lakšim povredama, a preko 50 je prebačeno na kliniku u zemlji. Ima mnogo mrtvih, ali tačan broj se ne može reći dok se ne završi identifikacija. Neki od ljudi imaju lične karte, a drugi nemaju. Poginuli su bili starosti od 14 do 24-25 godina. Za povrede poput naše, to je od 18 do 23 godine - rekla je Serafimova.

