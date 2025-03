U Severnoj Makedoniji proglašena je sedmodnevna žalost zbog tragedije u diskoteci Puls u Kočanima. Najmanje je 59 stradalih, 155 ih je povređeno. Istraga u uzroku požara je u toku, ali se pretpostavlja da su ga izazvale varnice pirotehnike kojima se zapalio plafoin objekta. Gradonačelnik Kočana podeno je ostavku, a u pritvoru je 10 osoba.

Kako javlja naš reporter Srđan Kuvekalović sa lica mesta, u Kočanima se ljudi još uvek okupljaju gde pale sveće i upisuju se u knjigu žalosti. Našoj ekipi je prišao gospodin sa rečenicom 'Hvala vam barćo Srbi zbog svega što činite za nas'.

Građani Severne Makedonije su veoma zahvalni državi Srbiji zbog toga, kako oni kažu se najviše našla makedoncima u ovim teškim okolnostima. Oni smatraju da je za sve kriv bivši režim koji je smenjen pre devet meseci i upravo je među uhapšenima veliki broj bivših funkcionera.

Veruje se da je vlasnik imao veze pa da je na osnovu toga dobijao fiktivne dozvole za rad i to će sve utvrditi istraga koja će biti nastavljena i tokom sutrašnjeg dana.

Među povređenima se nalazi 45 osoba koje se nalaze u kritičnom stanju, a među njima su dve devojčice i jedan dečak uzrasta 14 i 15 godina.

Danas se oglasio i premijer Makedonije, on je rekao da će se do kraja ići kada je reč o ovom slučaju i da će se krivci ako to bude potrebno izvlačiti iz kuća i za uši jer neko mora da odgovara zbog ogromne tragedije koju je nazvao masovnim ubistvom. Kakao je istakao ne sme se dozvoliti da pojedinci zarađuju na ljudskim žrtvama.

Tokom istrage je za sada utvrđeno da je lokal u kom je izbio požar radio sa mnogo propusta, nije imao protiv požarne aparate, nije imao izlaze za evakuaciju, postojala su jedna vrata koja su u tom trenutku bila zaključana, a na prozorima kluba su bile postavljene rešetke.

Inače, taj klub nekada je bio magacinski prostor i dan danas se vodi kao industrijski prostor. Nikada nije postojala dozvola da se tu otvori disko klub iako je kao diskoteka radio poslednjih 15 godina.



Arben Taravari, Ministar zdravlja Severne Makedonije:

- Svi pacijenti koji su dovezeni u bolnice ili prebačeni u inostranstvo, srećom su u stabilnom stanju ali postoji novi problem. Pacijenti koji se nisu juče javili danas zovu i traže pomoć.

Panče Toškovski, Ministar policije Severne Makedonije:

- Možemo slobodno reći da imamo katastrofalnu situaciju u pogledu postupanja institucija koje su trebale da reaguju. Zbog toga će biti privedeni mnogi uključujući i pripadnike MUP i drugih institucija. Uviđaj i dalje vrši javno tužilaštvo.

Veruje se da je požar izbio u trenutku kada su se na bini u toku nastupa grupe DNK aktivirala pirotehnička sredstva koje je u klub doneo jedan od članova benda koji je u mneđuvremnenu preminuo. Među stradalima je veliki broj mladih ljudi i mahom su stradali iz ovog mesta.

Obdukcije se i dalje vrše u bolnici u Skoplju, nakon čega će sva tela biti vraćen porodicama nakon čega će uslediti i grupne sahrane, pa trenutno komunalne službe proširuju prostor u sklopu groblja.

Autor: Jovana Nerić