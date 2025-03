ŠTA JE SVE DOVELO DO POŽARA U 'DISKOTECI SMRTI'? Od korupcije do sunđera na prozorima: Makedonci traže ODGOVORNE za smrt 59 ljudi!

U "diskoteci smrti" u Kočanima u Severnoj Makedoniji nastradalo je, u noći između subote na nedelju 59 mladih, a skoro 200 je povređeno. Zbog sumnje da odgovorni za požar koji je izbio uhapšeno je 25 osoba, a troje osumnjičenih se nalazi u pritvoru. Međutim, to ne smiruje Makedonce koji od kobne noći traže odgovor na pitanje - ko je dozvolio da "šupa" postane noćni klub.

Kako tvrdi izvor, objekat u kojem je izbio požar ranije je bio prodavnica tepiha. Međutim, nekoliko godina kasnije, prema rečima našeg izvora, katanac je stavljen na taj objekat, a zatim je "pao" u ruke Dejana Jovanova zvanog Deko, lokalnog moćnika koji u svom posedu, prema nezvaničnim saznanjima "Blica" ima ugostiteljski objekat, a navodno je u njegovom vlasništvu i firma brze pošte u Severnoj Makedoniji.

- Od šupe je napravio diskoteku. Za to nije imao dozvolu, a one koje je imao su falsifikat. Nijedan validan dokument nije imao zbog svojih veza u institucijama - tvrdi naš izvor.

Sunđerom obložili objekat

Kako on tvrdi, Jovanov je nedavno izvršio rekonstrukciju objekta gde je unutar njega, tokom rekonstrukcije, postavljen sunđer.

- Tokom rekonstrukcije je postavljen sunđer u unutašnjosti objekta. Žutim sunđerom su obloženi zidovi, a stavljen je i na prozore - kaže naš izvor.

Jedan izlaz uzak, drugi blokiran

Navodno, zadnja vrata nisu uvek bila totalno blokirana. To je, prema rečima našeg izvora, urađeno tokom rekonstrukcije.

- Deca koja su bila unutar objekta nisu imala kako da izađu. Jedini izlaz koji su imali je jako uzak da bi kroz njega moglo da, u kratkom vremenskom periodu, izađe tolika količina ljudi. Zbog toga, ali i zbog sunđera koji je postavljen, mladi su udisali ugljen monoksid. To je dovelo do toga da padaju u nesvest - kaže naš izvor.

U požaru nastradao i policajac

Nakon što je izbio požar, unutar objekta je nastala panika zbog čega je usledio i stampedo.

- Deca su padala. Članovi grupe "DNK" koja je tu noć nastupala su pokušali da spasu što više ljudi. To su radili i muškarci koji su bili zaposleni kao obezbeđenje. Nažalost, policajac koji je pokušao da spase mlade je spasio jednu grupu dece, a onda kada se ponovo vratio unutra, pala je greda koja mu je preprečila put i tu mu više nije bilo spasa - kaže naš izvor.

Lako zapaljive materije, manjak PP aparata...

Naš izvor tvrdi da objekat nije imao dovoljno protiv požarnih aparata.

- U objektu nije postojalo nikakvo rešenje ukoliko dođe do požara. Ceo objekat je napravljen od lako zapaljivih materijala, unutar celog objekta postavljene su zapaljive materije - kaže naš izvor.

U objektu pronađene "supstance"?!

Prema nezvaničnim saznanjima, u podrumu diskoteke pronađene su i određene "supstance".

- Sumnja se da je reč o narkoticima, međutim, detalje o tome će utvrditi istraga - kaže naš izvor.

Požar izazvala pirotehnika

Da je požar u diskoteci "Puls" u Kočanima izazvala pirotehnika, potvrdio je ranije i ministar unutarašnjih poslova Severne Makedonije, Panče Toškovski.

- Požar je izbio zbog pirotehničkih sredstava, u vidu prskalica, koja su upotrebljena za svetlosne efekte na koncertu. Najverovatnije, iskre prskalica su zahvatile deo plafona koji je napravljen od lako zapaljive materije zbog čega se, za kratki vremenski period, požar proširio na ceo objekat - rekao je Toškovski.

Blagojca Gorgiev, bivši šefom obezbeđenja, između ostalog, naveo da su zadnja vrata služila kao "paravan" kao i da je više puta podnosio prijave zbog maloletnika koji su dolazili u klub.

Svaki put kada bi bila racija ili policijska kontrola, vlasnik diskoteke bi to unapred znao.

- Obezbeđenju bi se reklo: "Danas ne puštaj maloletnike do 1 sat, posle 1 mogu da uđu jer do tada dolazi policija da proveri". On je to znao i tako se činilo da je sve legalno - kaže on.

