Potop u regionu! Pašće i preko 200 litara kiše: Ovi delovi biće na udaru i oluja sa grmljavinom

Naše područje pod uticajem je ciklona, pa je i širom našeg regiona veoma promenljivo i nestabilno vreme.

Na udaru kiše, pljuskova i grmljavina su i veći deo Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I do kraja dana i tokom večeri u ovim predelima biće oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine će biti najobilnije na jugu i na zapadu Crne Gore i u Hercegovini. Očekuje se jak, na udare i olujni južni vetar. Najjači udari od 80 km/h očekuju se na crnogorskom primorju i na jugu Dalmacije, uz višemetarske talase.

Promenljivo vreme očekuje se i u narednom periodu, sve do kraja sedmice, ali će novi talas veoma obilnih padavina naš region zahvatiti u sredu.

Preko Jadrana, vrlo jaki pljuskovi i oluje sa grmljavinom očekuju se širom Crne Gore, Dalmacije i Hercegovine. Za manje od 24 sata moglo bi da padne i do 100 litara kiše, a lokalno usled uticaja orografije i do 200-300 litara. Moglo bi doći do urbanih poplava i bujica, ali će doći i do naglog porasta svih vodostaja, uz moguća izlivanja na bujičnim tokovima.

Padavine će se premeštati od juga ka severu.

S obzirom na to da je južno strujanje donelo i velike količine peska iz Sahare, kiša biti prljava.

U oblasti Jadrana očekuju se višemetarski talasi.

Inače, novo nerevreme i talas padavina doneće ciklon sa Jonskog mora, koji će u sredu ući iznad južnog dela Jadrana, a tokom četvrtka se premeštati preko južnog dela Jadrana. Dok do crnogorske obale i juga Dalmacije bude duvao olujni južni vetar, severni i središnji deo Jadrana očekuje bura.

Sve do sredine sedmice biće relativno toplo, uz temperature od 14 do 20 stepeni.

Padavine će se nastaviti i do kraja sedmice, uz postepeni pad temperatura vazduha.

Autor: Snežana Milovanov