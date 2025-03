NOVI DETALJI UŽASA U ZAGREBU! Ćerka brutalno ubila majku! Komšije u ŠOKU: Tragedija do tragedije...

Retko smo je viđali, a poslednji put pre tri nedelje prošla je samo ispred zgrade. Strašno je, tragedija, ne mogu da verujem, govore komšije o ženi koju je u Zagrebu ubila član porodice, piše list 24sata.hr.

Tuga i tišina zavladali su zagrebačkim naseljem Vrbanima jutro posle strašne tragedije koja je sve šokirala. Naime, kako je policija potvrdila, član porodice (62) ubla je ženu (84). Kako se nezvanično saznaje, reč je o ćerki i majci.

Policija objavila detalje ubistva

- Juče 29. marta između 13:30 i 14 sati na području Vrbana u stanu, prema do sada utvrđenom, 62-godišnjakinja je gušenjem usmrtila 84-godišnju članicu porodice. Na mestu događaja je obavljen uviđaj kojim je rukovodila dežurna zamenica Županijskog državnog tužioca u Zagrebu u saradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke, Službe za uviđaje i kriminalističku tehniku. Posle obavljenog uviđaja, telo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Istraga je u toku - objavila je policija.

Komšije: "Nismo imali pojma"

- U šoku sam, nisam mogla da spavam, sve ovo me potreslo. Pa to su naše komšije - kaže jedna od žena koja živi u zgradi u kojoj se tragedija dogodila. Dodaje kako su svi u zgradi bili u šoku jer nisu imali nikakve naznake da bi moglo da dođe do takvog tragičnog događaja.

- Tragedija do tragedije, ne znam šta se događa s nekim komšijama - dodaje.

Jedna komšinica, koja je radila tog jutra, ispričala je kako je od svojih komšija saznala da nisu čuli nikakve pucnje. Prema njenim rečima, majka je živela sama, budući da je njen muž umro pre nekoliko godina, a od porodice je imala samo ćerku i unučad.

- Živela je tu sama, muž je davno umro, a od porodice je imala samo ćerku i unučad - kaže komšinica.

Dodaje da je ćerka porodičnu kuću posećivala, isto tako pre nekoliko nedelja pojavila se sa psom kojeg je navodno ostavila na čuvanje kod svoje majke.

- Retko smo je viđali, a poslednji put pre tri nedelje prošla je samo ispred zgrade. Strašno je, tragedija, ne mogu da verujem - kaže komšinica. Druga komšinica takođe je istakla kako nije bilo nikakvih problema s porodicom i da su svi šokirani zločinom.

- Nikada nismo čuli nikakve svađe niti ništa što bi moglo da ukazuje na probleme u porodici - ističe.

Iako su komšije u šoku i pokušavaju da shvate šta je dovelo do ovog strašnog čina, svi su se složili da ništa nisu čuli, a tek su na hodniku zgrade primetili policiju, što im je odmah dalo da naslute da nešto ozbiljno nije u redu.

Kako piše hrvatski list "24sata", za sada, niko od komšija nije mogao da daje konkretne odgovore na pitanje šta je uzrokovalo ovu strašnu tragediju.

