Najavljivali likvidaciju šefa policije u Podgorici! Procurile nove poruke Kavčana - evo šta su reki Zviceru

Odbegli Vasilije Rafailović obećao je da će ubiti nekadašnjeg načelnika podgoričke policije Milovana Pavićevića, nakon što je iz te bezbednosne službe označen jednim od čelnika organizovane kriminalne grupe optužene za izvršenje ili planiranje više teških krivičnih dela.

Budvanin to, kako tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, poručuje u komunikaciji sa Radojem Zvicerom, najavljujući mu da će policijskog šefa likvidirati uz pomoć plastičnog eksploziva.



Oni putem sada dekriptovane telefonske aplikacije komuniciraju nakon što su uveliko počela hapšenja dela te ekipe, ali i pošto su saznali da je Bajram Pista sa KiM pristao da bude saradnik tužilaštva u procesu protiv njih.



Više puta ponavlja da su mu “nakačilii djela” za koja ne zna ni da su se desila, ali i konstatuje da protiv njih “nema dokaza ni 1% ako Drele ćuti”...



Nikola Drecun, jedan od optuženih u tom predmetu, međutim, progovorio je pred specijalnim tužiocem tokom istrage, detaljno opisujući koje je zadatke imao, pa kasnije na suđenju sve negirao, rekvši da je prošao policijsku tortutu i da su mu nadležni nudili novac da lažno optuži svoje kompanjone.



"Jedna murija pakuje, druga se smije"



Tokom razgovora koji počinju krajem maja 2020. godine, Rafailović pojašnjava vođi kavačkog klana da je više od 20 osoba policija pretresla i da su svi iz njihove ekipe “Mujo, Lipa” i ostali....



Govori da su ga prijatelji, među kojima i Mario Milošević, obavestili da su tužioci prihvatili sve što je Pista rekao i optužuje policiju da im sve pakuje: “Brate, dron ću mu staviti 5 kg na kuću, auto, djecu”...



“Treba dron brate onaj najbolji za 10kg na kuću onome Pavićeviću pa neka onda prave dijela kolko oće”, piše on 7. juna 2020. godine.



Onda ponovo krivicu svaljuje na policiju, indirektno navodeći da se njihovi prijatelji iz te službe mnogo ne potresaju zbog tog slučaja:



“Ovo nam murija brate druga pakuje, a ovi ‘naši’ se smiju”, dodaje.



Potom objašnjava da mu je izvesni Ostoja sugerisao da oni sad pokušaju da sve svale na policiju i da ih optuže za isto.



“Meni Ostoja kaže da mi kažemo isto njih... Da su oni sve ovo organizovali... Pavićević glavni... Spec tim radi kokain... Pa da vidimo ko laže”...



"Ojačaću i pokidati ga"



Desetak dana nakon tog razgovora, tadašnji čelnici Specijalnog državnog tužilaštva sa Milivojem Katnićem održali su konferenciju za novinare, na kojoj su saopštili da su procesuirali 21 člana kriminalne organizacije zbog planiranja ubistava, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, nanošenje teških telesnih povreda, kao i za šverc droge...



Rafailović i Radovan Mujović označeni su vođama grupe koja je, rečeno je tada, formirana tokom 2017. godine na teritoriji Crne Gore i Srbije...



Taj Budvanin prethodno objašnjava Zviceru da istražitelji nemaju ni trunke dokaza i da će mu platiti za sve što mu čine:



“Brate, neka me zovu Bajram a ne kako mi je ime, ne vratim li ovo, eto neću pitati smijem li ili ne, jer ovo što meni rade je nedopustivo... Ja nikad nikog nisam prvi dirao, niti uvaljivao, ni prevario, ni nikad ništa u životu nečasno nisam uradio i preko ovoga neću proći, ubiću Pavićevića, vidjećeš”, šalje on.



Podvlači da se na to neće dugo čekati, iako priznaje da su ih sad (policija-tužilaštvo) počistili kao “go*njivom motkom”:



“Neće dugo proći ojačaću i pokidati ga... A debeli oficir što muči ljude i iživljava se, to je posebna priča, njega će neko na javno ubiti kad počnu organi da otkazuju mučenicima”, govori on, aludiraju na to što su policajci navodno zlostavljali njihove zajedniče prijatelje tokom ispitivanja... “Neka brate, smiriću se ja sad, počistili su nas go*njivom motkom, ali vidjećemo ko će na kraj koga da skuplja sa betona”.



Potom ponavlja da mu je sve namestio “šiptar”, odnosno Pista:



“Dijela za koja ne znam ni da su počinjena, iz novina ne znam, a ne što drugo... A sve to jer šiptar napravio od mene glavnog finansijera i slično... I da sam ja bio u grupu na tel kad je došo da radi Ćora (Kan), ja Bole i Saša... Niti sam bio u grupu niti ikad sa njim imao bilo kakvu vezu, menadžer mu je reko Žile nam pomaže i šalje poruke i to je sve”...



Pista kod tužioca



Pista je svojevremeno ispričao da ga je Jovan Mirković, nekadašnji vozač jednog od šefova kavačkog klana Slobodana Kašćelana, povezao sa tom organizovanom kriminalnom grupom koja je tražila da likvidira Budvane Marka Ljubišu Kana, Gorana Slovinića Brala, novinarku Oliveru Lakić...



Uhapšen je 29. aprila 2019. godine, kada je i obelodanjeno da je došao u Budvu s namerom da likvidira Kana koji se vodi kao bezbednosno interesantno lice.



Tada je tvrdio da nije htio nikoga da ubije, već da kupi oružje. Naknadno je, međutim, sve priznao istražiteljima.



“Sada ću svima da vam ugasim živote”, objašnjava Pista šta je rekao kada mu je Goran Rakočević sredinom maja 2020. godine u zatvoru rekao da su ga “otkucali”.



Pred specijalnom tužiteljkom tvrdio je i da su mu članovi kavačkog klana u spuškom zatvoru ispričali za koja ubistva, pokušaje i podmetanje eksploziva su odgovorni, ali i da su planirali ubistvo Cetinjanina Ivana Vukotića, Beograđanke Biljane Mančić, neuspešno organizovali bekstvo Maria Miloševića iz zatvora sa KiM, zapalili vikendicu Ranka Radulovića, ubili čoveka u zatvoru, ranili Dragana Roganovića, da imaju podršku porodice Roganović (Duška).



Objašnjavao je i kako su kavčani u zatvoru slavili pokušaj ubistva Kana i Slovinića, podmetanje eksploziva na vozilu supruge Miloša Mančića.



Navodno, bliskog rođaka Kotorana Jovana i Igora Vukotića - Ivana, trebalo je da ubije ista ekipa koju sumnjiče za likvidaciju Bogdana Milića, a Radovan Mujović od Piste je tražio da zakolje Mančićevu, kako bi naudio njenom suprugu Milošu, jer je svedočio protiv grupe tog Nikšićanina.



Pista tvrdi da mu je Nikšićanin objasnio da je Mančić najslabija karika njihovog dotadašnjeg saradnika i da zato traži baš njenu glavu.



Za ubistvo novinarke Olivere Lakić, tvrdi, nudili su mu 200.000 evra, jer je “vidjela neku svesku”.



Optužbe



Specijalno državno tužilaštvo tereti Mujovića, Rafailovića i još 20 okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje ubistva Budvana Marka Ljubiše Kana, Gorana Slovinića Brala i novinarke Olivere Lakić...



Na optužnici su Petar V. Lipovina, Mitar D. Marković, Filip M. Knežević, Lazar M. Nedović, Aleksandar B. Ćetković, Boško Ž. Pavlović, državljani Srbije Jovan Mirković i Aleksandar Stevanović, Marko A. Zorić, Nikola Z. Marić, Uroš V. Đurđevac, Goran V. Rakočević, Ivan R. Brnović, Nikola P. Drecun, Aleksandar Z. Đurđevac, Mošo I. Paović, Uroš V. Vučinić, Davor H. Avdić i Nemanja M. Zurovac.



Informacije stizale i iz Istražnog zatvora



Nakon hapšenja vojnika kavačkog klana, Rafailović je vodio intenzivnu komunikaciju sa Mariom Miloševićem, koji se i tada nalazio u Istražnom zatvoru u Spužu u kom ne bi smeo da ima mobilni telefon.



Transkripti sa nekada zaštićene Skaj aplikacije pokazuju da ga je upravo Milošević izveštavao kako se drže njihovi saradnici tokom saslušanja i ko je koga pomenuo, ali i da Rafailović nagovara saradnike da advokati unapred obaveste novinare da je Pista lažni svedok...



“Kaže mi sad kum da su prihvatili Pistu. Prihvatiće mu svjedočenje, ne zna tačno kakav status ima. Pakao što radi Čađenović”, napisao je Milošević Budvaninu.



Rafailović prosleđuje Zviceru prepisku sa njim, ali i sa još jednim saradnikom, kojem šalje šta da rade:



“Molim te piši Ranku da pišu novinama da Pista je lažni svedok i da traži da ide na poligraf Bole i šiptar. Neka Bole traži poligraf... Neka traže poligraf za Pistu. Bole sa tim nema veze 1%”, piše Rafailović.



Sagovornik sakriven iza nadimka Roberto obaveštava ga da su “Bolu” stavili na teret da je član kriminalne grupe koji je prenosio poruke i da ga je Pista imenovao...



Tada mu i šalje zapisnik sa saslušanja i poruku “Sve je ovo Pista izjavio i sve su mu prihvatili kaže”...



“Pista svakog imenovao i ispričao pred sudom”, šalje Roberto...

Autor: Snežana Milovanov