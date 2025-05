UBIJENA ZBOG RAKIJE! Strašan rasplet u Zagrebu, majka dvoje dece skončala u dvorištu - penzioner (73) je nasmrt izbo

Žrtva je pronađena mrtva u dvorištu, a optuženi je tvrdio da se branio tokom konflikta. Nadležno tužilaštvo podiglo je optužnicu za teško ubistvo protiv 73-godišnjeg penzionera B.H.

Pola godine nakon stravičnog ubistva 38-godišnje K.M.Š., majke dvoje dece rođene u Slavoniji, čije je telo pronađeno u novembru prošle godine u dvorištu jedne kuće u Zagrebu, nadležno Županijsko državno tužilaštvo podnelo je optužnicu protiv penzionera B.H. (73). Optužen je za teško ubistvo osobe koju je zlostavljao u prošlosti i suočava se sa najmanje deset godina zatvora.

Od tada se nalazi iza rešetaka u zatvoru Remetinec jer postoji mogućnost ponavljanja zločina, a u optužnici podnesenoj Županijskom sudu u Zagrebu tužilaštvo predlaže produženje pritvora.

Odmah nakon hapšenja, B.H. se branio pred istražiteljima tvrdeći da se žrtva ubola nožem, što on nije ni primetio jer je odmah otišla u dvorište. A kada ju je pola sata kasnije pronašao bez svesti, odmah je pozvao hitnu pomoć i policiju. I bilo je oko 7 sati ujutro kada je hitna pomoć prijavila 192 da su pronašli telo žene u dvorištu kuće, dva metra od ograde, kojoj nažalost nisu mogli da pomognu.

Policijska istraga na mestu ubistva trajala je satima, a osumnjičeni penzioner je takođe rekao policiji da je žrtvu odveo u svoj dom za stanovanje kako ne bi živela na putu nakon što joj se veza sa komšijom "pokvarila". Zatim se osvrnuo na to sudbonosno jutro kada su se posvađali oko rakije. Pili su zajedno, a ona ga je navodno zamolila da sipa rakiju u praznu bocu, što je on odbio. Nakon toga je, tvrdi, "postala je besna i napala ga kolcem, a on je zatim zgrabio nož da se odbrani."

Inače, u podnesenoj optužnici, 73-godišnjak je optužen za počinjenje zločina pod uticajem alkohola nakon kratkog verbalnog i fizičkog sukoba. I da je sa ciljem da ubije, naneo ubodnu ranu svojoj cimerki u telu nožem, od čega je ona odmah umrla.

Autor: Jovana Nerić