Andrej B, bivši suprug Andree K., koja je 13. juna ubijena u zagrebačkom Markuševcu sa svojim partnerom Marijanom C., uhapšen je zbog sumnje da je naručio dvostruko ubistvo, nakon kojeg je bio među ožalošćenima na sahrani!

On je prošle nedelje na sahranu u Zagrebu došao u crnoj majici. Sve vreme je držao pognuto glavu, a u jednom momentu se naslonio na spomenik držeći maramicu u ruci.

Juče popodne je jedan od dvojice muškaraca uhapšenih prošle nedelje zbog ovog zločina, Fran R., zatražio dodatno iznošenje odbrane i ispitivanje u Županijskom državnom tužilaštvu, i izneo opširnu odbranu čiji je sadržaj nepoznat. Međutim, izgleda da je tužiocima i policiji dao nove informacije da je Andrej B. umešan u dvostruko ubistvo.

Rano u utorak ujutru, nakon sprovedenih svih potrebnih dokaznih postupaka, zaplenjenih tragova iz Audija, ispitano je više osoba, počev od bivšeg muža ubijene žene, i pregledani desetine sati raznih snimaka video-nadzora i „skinutih“ podataka o kretanju određenih brojeva mobilnih telefona sa baznih stanica, počela su hapšenja, koja su šokirala sve, pa čak i Ministarstvo odbrane!

Istražitelji trenutno sumnjaju da su prijatelji bivšeg muža ubijene tridesetogodišnje žene povezani sa ubistvom.

Policija sumnjiči Matiju M. (29), pripadnika Počasno-zaštitne bataljone, odnosno pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji je bio i na inauguraciji Zorana Milanovića, i njegovog prijatelja Frana R. (31), u čijem je stanu policija tokom pretresa pronašla dve puške, dva pištolja Hekler i Koh i HS - isti model oružja koji je Matija M. dobio u vojsci.

Prema do sada utvrđenom, počinilac ubistva se do mesta gde je planiran zločin dovezao, naoružan, na Kavasakiju. Ušao je na glavni ulaz u stepenište zgrade i sačekao da Andrea K. i Marijan C. siđu stepenicama iz stana u garažu, gde je bio parkiran njihov Audi. Trebalo je da odu kod Andreinog bivšeg muža da pokupe njihovo dete i odvedu ga kod njenih roditelja, s obzirom na to da je ona išla da radi noćnu smenu u kazinu.

Po ulasku u garažu, Andrea je sela na vozačevo mesto, a Marijan pored nje. Ubica je potom ušao u garažu sa stepeništa, prišao Audiju, koji je bio zaključan, i iz neposredne blizine ispalio najmanje 15 hitaca na par, koji je, nažalost, odmah preminuo. Zvižduk metaka čule su komšije koje su alarmirale policiju, a neki od njih su u neposrednoj blizini mesta brutalnog zločina videli motocikl koji je izgledao potpuno isto kao onaj koji je oduzet Matiji M.

Kao što smo ranije pisali, nekoliko dana pre stravičnog dvostrukog ubistva u zagrebačkom Markuševcu, dvojac uhapšen zbog sumnje na teško ubistvo večerao je zajedno sa bivšim suprugom ubijene Andreom K.



Autor: Jovana Nerić