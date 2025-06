Policija je uhapsila Andreja B., bivšeg muža žene koja je ubijena u garaži u zagrebačkom Markuševcu sa svojim novim partnerom, zbog sumnje da je naručila njihovo ubistvo.

U malom prigradskom naselju Drenčec iznad Sesvetskog Kraljevca, komšije porodice uhapšenog Andreja B. šokirane su današnjim dešavanjima. Donekle izolovano mesto ima samo 136 stanovnika, zbog čega je zajednica prilično povezana. Neki od komšija kažu kroz suze da je porodica Andreja B. jedna od najboljih i najuzornijih porodica u celom gradu.

- Veoma su religiozni, njegova majka i otac pevaju u crkvenom horu, a često smo zajedno šetali na jutarnje molitve ujutru, kaže jedna od komšinica za Jutarnji list.

Vratio se u kuću nakon razvoda

- Zaista ne verujem da bi Andrej to uradio, a poznajem ga od detinjstva. Juče sam ga videla kako šeta devojčicu putem iznad moje kuće, sa svojom novom devojkom, oboje je drže za ruke, rekla je komšinica porodice.

Andrej B., kako smo saznali od komšija, ima još petoro braće i sestara, i on je jedini od njih koji trenutno živi u porodičnoj kući, koju su policajci danas ceo dan čuvali. Pored njih je još jedna kuća u kojoj je Andrej B. prijavljen, ali koju je navodno pre nekoliko godina prodao čoveku koji se u nju uselio. Na zemljištu iza njihove, nalazi se još jedna kuća u kojoj živi Andrejeva sestra.

Andrej se uselio u porodičnu kuću, nakon što mu se raspao brak sa sada ubijenom Andreom K. Pre toga, navodno je šest godina živeo sa sadašnjom devojkom, sa kojom je raskinuo pre veze sa Andreom K., čije ubistvo, sumnjaju istražitelji, sada je naručio. Motiv zločina, kako izveštava Indeks, navodno su nesuglasice oko deteta. Andrej B. je navodno ubedio počinioce ubistva, Matiju M. i Frana R., da mu Andreja neće dozvoliti da vidi dete.

Ne veruju da je Andrej naručio ubistvo

- Sumnjamo da je to bio motiv, ako je to uopšte i uradio, iskreno se nadamo da nije. Pa, često smo viđali njegovu devojčicu, ljuljao bi je tamo u toj ljuljašci koju su postavili na terasi. Ne mogu da verujem u sve ovo. Znate kada je neko problematičan, a nikada nije bilo problema sa njihovom decom, kaže komšinica, dok druga komšinica sve potvrđuje.

- I ja sam u šoku. Verujte mi na reč, ovo je veoma dobra porodica. Otac je u poslednje vreme bio dosta bolestan, nedavno je imao srčani udar, operisan je i ugrađen mu je stent, kaže nam komšinica.

Druge komšije potpuno su uverene da Andrej B. nije naručio ubistvo, a neki su čak i vikali na novinare.

- Ništa od toga nije istina, ništa! To su zelenaši, sve je krivica zelenaša, ostavite ovu porodicu na miru, vikali su dok su prolazili.

Istražitelji sada raspolažu informacijama da je Matija M. tražio Frana R. da mu pomogne da likvidira Andreju K. za koju ih je bivši suprug Andrej B. uveravao kako mu nije dala da viđa dete.

Da podsetimo do sada su zbog ubistva Andree K. i njenog partnera Marijana C. u zagrebačkom Markuševcu, uhapšeni su do sada Matija M., 29-godišnji pripadnik Počasno-zaštitne brigade, i njegov prijatelj Fran R. (31) pod sumnjom d asu izvršili zločin, a sada je uhapšen i bivši suprug kao navodni naručilac ubistva.

Autor: Jovana Nerić