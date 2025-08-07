KAN PREŽIVEO JER SE OKLIZNUO I PAO - TAKO IZBEGAO SMRTONOSNI METAK?! Detalji pucnjave u Budvi: 'Prišao mu otpozadi, bio je na 20 cm!' DOKTOR MU ODMAH OVO REKAO

Ranjavanje Marka Ljubiše Kana se dogodilo iznenada, u trenutku kada su brojni gosti bili u hotelskom kompleksu.

Marko Ljubiša Kan, koji je ranjenje danas popodne u pucnjavi koja se dogodila pored bazena luksuznog hotela u Pržnu, nadomak Budve, pukom srećom je sačuvao glavu! Prema saznanjima, Kan je pogođen u glavu, ali povrede nisu opasne po život.

– Ljubiši je prišao čovek od pozadi, bio mu je bukvalno na 20 centimetara. Tama kad je hteo da zapuca, okliznuo se na mokrim pločicama kod bazena i pao – metak je promašio Kana, pogodio ga je u nogu, a jedan ga je okrznuo po glavi. Doktor mu je odmah rekao: Sve izgleda neće biti ozbiljno“, ispričao je jedan od svedoka.



Kan neposredno posle ranjavanja

Dodaje da su gosti bili u šoku, a da se napadač ponašao kao običan turista, kao i to da je napadač mladić.

Marko Ljubiša Kan je brzom intervencijom lekara zbrinut i prevezen je u bolnicu!

Podsetimo, napadač je nakon pucnjave pobegao automobilom BMW u pravu Petrovca. Policija je odmah blokirala šire područje Budve i sprovodi intenzivnu potragu. Više patrola postavljeno je na izlazima iz grada, a pregledaju se i snimci sa nadzornih kamera hotela.

Marko Ljubiša Kan je već godinama poznat bezbednosnim strukturama, a ovo nije prvi put da je bio meta atentata. U prethodnoj deceniji preživeo je više pokušaja likvidacije u Crnoj Gori i Srbiji.

Uviđaj je u toku, a Više tužilaštvo iz Podgorice vodi istragu.



Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji. Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda pripremao njegovu likvidaciju.

Kako se navodi u optužnici, Zvicer je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda, sredinom 2020. godine u Crnoj Gori i Srbiji organizovao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana.

Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić. Ilić i Savić, podsetimo, uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija sprečila likvidaciju Kana.

Inače, Ilić i Savić uhapšeni su u štek stanu u Budvi, a tokom suđenja su negirali krivicu

Međutim, prema srpskoj optužnici protiv Zvicera i Vušovića, Savić je navodno posle privođenja odmah pristao na saradnju s crnogorskom policijom i otvorio im svoj Skaj telefon, zbog čega su odlučili da likvidiraju i njega u pritvoru u Bijelom Polju.

Prema optužnici, isplanirali su da ga otruju cijanidom koji je Zvicer nabavio u Bugarskoj i predao ga Vušovićem ljudima.

U porukama koje su u to vreme razmenjivali preko Skaja, prema tvrdnjama tužilaštva, dogovaraju kako da se "reše cinkaroša".

U iskazu pred tužilaštvom, Marko Ljubiša Kan je naveo da mu nije jasno šta su napadači imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa. Rekao je da je poslednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.

U avgustu 2019. godine ranjena su njegova dva bliska prijatelja na terasi lokala u Starom gradu u Budvi, a on je izbegao napad, za koji zna da je bio namenjen njemu.

Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta – 2009. i 2013. godine, i to u Beogradu.

Autor: D.B.