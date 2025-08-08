'KOBNOG DANA JE TRAŽIO NEDELJKU' Detalji dvostrukog ubistva zbog ljubomore: Ona i muž su pakovali kofere za Nemačku kad ih je Ranko HLADNOKRVNO UBIO

Samo par dana pre nego što su trebali krenuti nazad u Nemačku, bračni par Nedeljka i Goran Ilić iz Donje Slatine kod Šamca ubijeni su hladnokrvno u dvorištu porodične kuće Nedeljkinog brata.

Njihov krvnik, Ranko Jaćimović, prišao je i ispalio pet hitaca bez reči, bez milosti. Ranko je poštedio dvoje rođaka koji su u šoku posmatrali tragediju.

Nedeljka je pala na stepenicama, Goran nekoliko metara dalje, dok je Nedeljkin brat Milutin Jaćimović ostao teško ranjen. Meštani Donje Slatine su u šoku. Umesto pakovanja kofera, u selu se broje meci i suze. Ranko je bio brži. Nedelja je trebala biti dan povratka Ilića u Nemačku, gde su godinama živeli i radili, piše Srpskainfo.

Selo Donja Slatina kod Šamca juče je oko 19 časova potresla pucnjava iz koje se ubrzo izrodila tragediju.

Komšije pričaju da su Ranka primetili kako nekoliko trenutaka pre krvavog pira prolazi, pa se vraća sokakom. Dodaju kako sumnjaju da je krvnik želeo da se uveri gde je Nedeljka.

– Hranio sam marvu kad sam čuo pucnje. Jedan, pa drugi, treći… sve ukupno pet. Otrčali smo u dvorište komšije i imali smo šta videti. Nedeljka je ležala na stepenicama, Goran malo dalje prema sušnici. Milutin je davao znakove života – ispričao je potreseni komšija.

Kako saznajemo, Ranko je duže vreme tražio Nedeljku i u krvavi pohod krenuo čim je saznao da se nalazi kod brata u porodičnom dvorištu. Njegov dolazak pretvorio je mirno letno veče u noćnu moru, a mesto gde su se nekada okupljali na porodične ručkove sada je krvava scena koju meštani ne pamte.

Ilići su, pričaju komšije, bili vredni ljudi, vezani jedno za drugo i za porodicu.

Podsetimo, nakon dvostrukog ubistva Ranko Jaćimović je pobegao, ali se jutros predao policiji.

Autor: S.M.