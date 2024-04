UBILI DANKU I NESTALI ZA 7 MINUTA! Mesec dana od jezivog zločina: Ovo je detaljna rekonstrukcija, sve se desilo na nekoliko metara od kuće

Danka Ilić (2) nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora, u dvorištu porodične kuće svoje majke Ivane Ilić, dok se igrala sa starijim bratom.

Prema rečima majke, sin je zatražio vodu, pa je ona otišla do automobila, ali kada se vratila Danka više nije bila tamo. Nažalost, potraga za devojčicom za kojom je tragala cela Srbija, ali i Evropa, završena je na tragičan način.

Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova na konferenciji za medije istakao je da je Ivana Ilić, majka male Danke zajedno sa decom u 13:10 časova došla iz Bora u Banjsko polje i da su se deca igrala u dvorištu, te da ih je ona tu i fotografisala. U 13:41 Ivana je pozvala muža i rekla mu da Danke nema, on je stigao u 13:55, a policija je po pozivu na licu mesta bila u 13:59 časova.

Nakon deset dana intenzivne potrage za nestalom devojčicom, otkriveno je da je Danka Ilić svirepo ubijena. Osumnjičeni za ovaj zločin su Srđan Janković iz sela Luka i Dejan Dragojević iz sela Zlot, koji su zaposleni u JKP "Vodovod" u Boru. Prema sopstvenom priznanju, koristeći službeni automobil udarili su devojčicu, a potom ju je Dragojević udavio i usmrtio.

Osumnjičeni za ubistvo bili na radnom zadatku

U periodu od 13:45 do 15:52, Danka Ilić je izašla iz dvorišta i krenula asfaltom, što su potvrdila dva očevica. Ministar Bratislav Gašić je na konferenciji za medije istakao da je Danka izašla iz šipražja, te da imaju još dva svedoka, majku i sina, koji su ovom ulicom prolazili i videli dete kako ide okrenuto leđima na gore.

Kako je dalje utvrđeno, Ivana Ilić, majka male Danke, oko 13:50 časova videla je beli auto i muško lice koje stoji pored vozila "Fiat Panda". Istragom je potvrđeno da su u tom automobilu bili Srđan Janković i Dejan Dragijević.

U tom trenutku, Srđan Janković i Dejan Dragijević su bili na radnom zadatku u Banjskom polju kako bi proverili šahtu. Njihovo kretanje je tada zabeleženo i na kameri, a kasnije je zabeleženo i da se vozilo zaustavilo kod kapije kuće u 13:50 časova.

Stali zbog potrebe za toaletom

Kretanje Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića zabeleženo je na kamerama, gde je utvrđeno da se vozilo "Fiat Panda" zaustavilo ispred kapije kuće u kojoj je Danka bila sa majkom i starijim bratom. Zaustavili su se ispred kapije i tu su ostali 2 i po minuta, zbog pauze za toalet.

Udarili devojčicu nedaleko od kapije kuće

Osumnjičeni su potom, kako se sumnja, nastavili putem kojim su se kretali, a zatim su na udaljenosti od otprilike 30-40 metara od prethodnog zaustavljanja, službenim vozilom kojim je upravljao Srđan Janković, dok je Dejan Dragijević bio suvozač, udarili Danku Ilić.

Devojčicu bez svesti stavili u gepek preko alata

Nakon što je, kako se sumnja, Srđan Janković udario Danku Ilić službenim vozilom, suvozač Dejan Dragijević, prema sopstvenom priznanju, izašao iz automobila i prebacio devojčicu, koja je u tom trenutku bila bez svesti u gepek vozila preko alata. Umesto da pruže pomoć, Srđan i Dejan su se dogovorili da se reše tela devojčice.

O momentu nesreće na putu detaljnije je govorio načelnik UKP Ninoslav Cmolić. Kako je ispričao, vozač nije ni primetio da je oborio devojčicu, to je shvatio tek kada mu je suvozač rekao.

- Odmah su je stavili u gepek, a kada se mala Danka probudila, suvozač ju je udavio. To nam je priznao i detaljno sve opisao. Onda su je bacili na deponiju - ispričao je Cmolić.

Naime, nakon što su automobilom udarili Danku, oni su mislili da je mrtva i ubacili su je u gepek, ali je devojčica bila živa i u jednom momentu se probudila!

Golim rukama zadavio dete

Dejan Dragijević koji je bio suvozač priznao je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru da je zadavio Danku Ilić.

- Priče im se ne poklapaju o davljenju deteta, jer se dete probudilo u toku vožnje i suvozač je udavio Danku stavljajući jednu ruku na grlo, a drugu na usta i udavio dete, a ne mogu da se dogovore ko je izvršio davljenje, tu počinje prebacivanje krivice sa jednog na drugog, a kasnije su je bacili na deponiju - rekao je Ninoslav Cmolić, načelnik UKP.

Susret sa Dankinim ocem

Dva minuta nakon nesreće, Miloš Ilić, otac Danke Ilić, naišao je na osumnjičene i zaustavio ih, pitajući ih da li su videli devojčicu. Oni su to negirali i nastavili dalje, dok je otac nastavio potragu sa svojim kolegama, s kojima je i došao.

- Dete je išlo ovim putem izgubljeno, da li je to sedam ili devet minuta oko kojih se sporimo kada se to tačno desilo, ali nepunih dva minuta posle tog događaja nailazi otac, sreće ih, tu oni staju i pita ih da li su videli devojčicu, oni negiraju to i nastavljaju dalje, a otac je nastavio potragu sa svojim kolegama sa kojima je došao - rekao je ministar Gašić.

Dete bacili na gomilu smeća

Kako je objasnio Bratislav Gašić, po izlasku iz Banjskog polja u 14 sati, zaputili su se Starobajanskim putem i prilikom dolaska na deponiju na kojoj su zadržali 1,49 minut uzeli su dete i bacili ga na bedem na kojem je bila gomila smeća.

- Dok je Dejan Dragijević za to vreme bio pored auta pazeći da neko ne naiđe. Nakon toga su se vratili u firmu i ostavili vozilo. O monstruoznosti i hladnokrvnosti ubica devojčice svedoči i činjenica da je Srđan Janković po pozivu direktora istog dana otišao u Banjsko polje da traži devojčicu svestan da ju je hladnokrvno usmrtio - rekao tada Gašić.

