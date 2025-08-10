OVAKO JE NASTAO KAVAČKI KLAN! Predvodi ih 'TROGLAVA AŽDAJA' Kašćelana i Zvicera znaju svi, o 3. se najmanje priča! Od škaljarca u zatvoru dobio vrelo ulje u lice

Najkrvaviji rat balkanskog podzemlja, između kavačkog i škaljarskog klana, započeo je u Kotoru, a potom se poput epidemije proširio čitavom Evropom.

Prema hroničarima, koreni ovog sukoba sežu u 2010. godinu, dok je otvoreni obračun krvavo kulminirao 2014. godine. Uzrok je droga, ali ne treba zanemariti ni krvnu osvetu, niti ranjenu sujetu desetak moćnih kriminalaca koji su, iz nekada jedinstvene "kotorske grupe", stvorili dva neprijateljska tabora.

Rat kavačkog i škaljarskog klana odneo je najmanje 80 života. Krvavi sukob je počeo 2014. godine kada je u Valensiji nestalo 200 kg kokaina iz stana (droga koju je kupio do tada jedinstveni klan iz Kotora i koji se zvao škaljarski klan). Deo ekipe je onda počeo da sumnja da su njihovi dojučerašnji saborci ukrali kokain i tako je sve počelo. Klan se pocepao na dva dela - škaljarski i kavački.

Troglava aždaja - Kašćelan, Božović i Zvicer

Policijski izvori objašnjavaju da "kavčane" predvodi troglava aždaja. Reč je o Slobodanu Kašćelanu,Igoru Božoviću i Radoju Zviceru. Kao šef "škaljaraca", najčešće je pominjan Jovica Vukotić, koji je ubijen u Istanbulu 2022. godine.

Škaljarci su u tom periodu pretrpeli najveće udarce kada su im ubijeni ključni igrački i vođa Jovan Vukotič. Posle toga su bili malo "poljuljani", ali sudeći po događajima koji su usledili nakon toga, izgleda se sada polako "vraćaju".

Tu je već na delu jasna podela na dva klana koja operišu na istom terenu između Latinske Amerike, Evrope i Australije.

Igor Božović (54) je u aprilu 2021. zajedno sa sinom uhapšen u Portugaliji, a pre toga se četiri godine nalazio se u bekstvu. Zbog rata sa "škaljarcima", 2016. godine Jovan Jovanović, pripadnik škaljarskog klana, prosuo mu je vrelo ulje u lice, dok je bio na izdržavanju kazne zatvora.

On je zajedno sa Slobodanom Kašćelanom, optužen da je od početka novembra 2011. godine pa na dalje, na području Kotora, Tivta i Budve stvorio kriminalnu organizaciju, koja je imala za cilj vršenje više krivičnih dela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine i teža kazna, u kojoj je za sebe odredio da planira izvršenje krivičnih dela u budućnosti, daje uputstva i naredbe članovima kriminalne organizacije u pravcu izvršenja krivičnog dela, da obezbeđuje materijalna sredstva za izvršenje krivičnih dela i da sam vrši krivična dela.

Igor Božović je inače tokom novembra 2011. godine učestvovao u kupoprodaji 35, 9 kilograma kokaina.

On je, kako se navodi u presudi Višeg suda u Podgorici, za nepoznatu osobu iz Južne Amerike organizovao prevoz droge brodom do Kanarskih ostrva u Španiji, a potom i njenu prodaju za iznos od 20.000 evra.

Božović se u istrazi branio ćutanjem, ali je na suđenju priznao krivicu. Ispričao je da "zbog finansijske krize nije imao novca da kupi drogu, pa je dobio ponudu da za 10.000 evra pronađe kupca".

Osuđivan je zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, falsifikovanja dokumenata i nasilničkog ponašanja.

Tokom boravka u zatvoru u Spužu, Božovića je 2016. godine punom šerpom vrelog ulja polio Jovan Jovanović koji je, prema pisanju medija, pripadnik suparničkog škaljarskog klana. Jovanović je zbog ovog incidenta osuđen na 13 meseci zatvora.

Podela novca od kokaina

Nekoliko godina posle početka sukoba, "kavčani" su se povezali s bandom regrutovanom među navijačima grupe "Principi" Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.



Plen u novcu od kokaina su delili ne baš na ravne časti. Nezvanični izvori su naveli da je Miljković bio nezadovoljan tom podelom, ali je Belivuk odnos sa Zvicerom pažljivo čuvao i obuzdavao "Mareta Mesara".

Zajedno su putovali u Crnu Goru na babine i slavu Radoja Zvicera, a tamo su ih čuvali kotorski policajci Petar Lazović i Ljubo Milović. O snazi "kavačkog klana" govore i opozicioni crnogorski političari koji Milivoja Katnića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca, optužuju za direktnu saradnju sa "kavčanima". Takođe, mnogi smatraju da ni Milo Đukanović nije bio baš neobavešten od delovanju klana.

Džoni sa Vračara novi kapetan

Među novim kapetanima "kavačkog klana" najčešće se pominje ime Nikole Vušovića - Džonija sa Vračarakome je nedavno u Regionalnom sudu u Berlinu počelo suđenje zbog planiranja ubistva. Prema navodima optužnice, Vušović je isplanirao i organizovao napad na pripadnika škaljarskog klana u Berlinu. Dvojica izvršilaca, kako se navodi, 17. februara 2020. ispalila su dva hica u pravcu mete. Međutim, on je uspeo da pobegne ubicama, ali je likvidiran dve nedelje kasnije u Crnoj Gori u eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil.

Vušović je uhapšen u oktobru 2024. godine u Barseloni.

Veljko Belivuk, Radoje Zvicer i Darko Šarić optuženi su zbog sumnje sumnje da su organizovali i izvršili četiri ubistva pripadnika "škaljarskog" kriminalnog klana u Grčkoj 2020. godine.

Reč je o ubistvima Stevana Stamatovića i Igora Dedovića u Atini u januaru 2020. godine, kao i o ubistavima Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu u julu iste godine.

Vođa kavačkog klana u bekstvu je od 2021.

Vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer, za kojim su raspisane poternice Evropola, ali i dve crvene Interpolove poternice, označen je kao jedna od najtraženijih osoba u Evrope, a u napomeni koja se odnosi na njega navodi se da je "opasan i moguće naoružan"!

Na sajtu Interpola, kako je Kurir pisao, objavljene su dve crvene poternice za njim. Na dve stranice koje je objavio Interpol, nalaze se i njegove fotografije na kojima se vidi da je menjao lični opis, puštao i brijao bradu i menjao frizuru.

Takođe, krajem prošle godine, Evropol je na svojoj internet stranici objavio bazu pod imenom "Krv je na njihovim rukama" uz listu najtraženijih evropskih begunaca, među kojima se našao i odbegli vođa kavačkog klana.



- Imaju krv na rukama. Možete li nam pomoći da ove opasne begunce privedemo pravdi? Novi profili ubica i osumnjičenih za pokušaje ubistava dodati su platformi "EU Most Vanted". Ove osobe su izazvale ili pokušale da izazovu smrt druge osobe i moguće je da su među nama. Uzeli su živote, hajde da ih pronađemo. Sve što je potrebno je brz pogled. Ako provedete samo nekoliko sekundi gledajući njihove profile, možete pomoći da se privedu pravdi i spasite više potencijalnih žrtava - navodi se u novom odeljku na internet stranici Evropola, na kojoj je uz preostale objavljena i fotografija Radoja Zvicera.

Belac, mišićav, atletske građe, plave oči, smeđa/brinet kosa - navodi se u ličnom opisu Zvicera kog je, osim Srbije i Crne Gore i austrijska policija svrstala među tri najtraženije osobe i koji je, koliko je dosad poznato, koristio najmanje 15 različitih identiteta!

