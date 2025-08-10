Prvi snimci sa mesta brutalne likvidacije: Tetovo pod blokadom policije! U izrešetanim kolima nađeno telo, povređene prebacuju za Skoplje

Policija u Tetovu blokirala je deo grada gde se danas, oko 12.30 časova, dogodila pucnjava u kojoj je jedna osoba ubijena, a šest je ranjeno, među kojima i maloletna devojčica.

Ubijena osoba zatečena je u vozilu marke "golf", koje je izrešetano hicima, najverovatnije iz automatskog oružja.



Kako je navedeno iz policije, došlo je do sukoba dve grupe ljudi, koje su pucale jedna na drugu iz vozila.

"Pucnjava se dogodila na raskrsnici ulice Ilinden i Blagoja Toška. Tu je došlo do razmene vatre između ljudi koji su bili u dva vozila. Tokom pucnjave je došlo i do saobraćajne nesreće, nakon čega su se oba vozila udaljila sa mesta pucnjave u nepoznatom pravcu", naveli su iz policije.

Očevidci su navodno videli da se vozilo marke "ford fiesta" tetovskih oznaka udaljava u pravcu puta "113".

"Prilikom provere ustanovljeno je da se radi o odjavljenim tablicama sa istog vozila, u vlasništvu lica E.M. (19) iz sela Gajre kod Tetova. Tokom preduzimanja mera, na raskrsnici Ulice Blagoja Toska i ulice 107 pronađen je putnički automobil volkswagen golf sa tetovskim tablicama, u vlasništvu F.R. (46) iz Tetova. U unutrašnjosti vozila pronađena je mrtva osoba sa povredama od vatrenog oružja", naveli su iz policije.

Kako se može videti na snimcima koje su objavili lokalni mediji, golf je izrešetan hicima. Staklo na vozačevima vratima se rasprslo, dok je staklo na zadnjim levim vratima pogođeno sa najmanje deset hitaca.

Kako ističu iz policije, u Kliničku bolnicu Tetovo prebačene su tri osobe sa povredama, među kojima i jedna maloletna devojka iz Tetova sa ranom od vatrenog oružja, koja je zadržana na posmatranju.

"Dve druge osobe, O.O. (34) i R.T., sa povredama od vatrenog oružja, kao hitni slučajevi prebačene su u Klinički centar Majka Tereza u Skoplju", naveli su.

U razmeni vatre povređen je i pešak A.S. (60) iz Tetova, koji je bio slučajni prolaznik, a koji je prebačen u Skoplje.

Autor: S.M.