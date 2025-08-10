DETALJI SMRTI BEBE: Majka skrivala trudnoću? Nismo ni slutili… Možda je nešto krenulo po zlu HOROR u Hrvatskoj zgrozio Balkan

AKTUELNO

Tišina i neverica zavladale su ovim mestom nakon što je otkrivena smrt tek rođene bebe.

Prema nezvaničnim informacijama, mlada majka, koja već ima dvoje dece uzrasta šest i tri godine, skrivala je trudnoću od okoline.

Porođaj se, kako se saznaje, dogodio kod kuće.

Stanovnici ovog neretvanskog mesta ostali su duboko potreseni tragedijom. Kažu da je majka poznata po brižnoj brizi o svojoj deci, zbog čega vest o smrti novorođenčeta izaziva još veće zaprepašćenje.

Samohrana majka

Živela je u roditeljskoj kući kao samohrana majka.

– Nismo ni slutili... uvek se lepo brinula o svojoj deci – rekla je jedna komšinica, koju su sinoć iznenadila policijska vozila u mestu.

- Ako je rodila kod kuće možda je nešto krenulo po zlu - dodaje.

- Ovo je strašno, ne znam što da kažem - dodaje drugi meštanin, vidno potresen.

Nije bilo problema

Prema rečima meštana, majka bebe bila je zaposlena i s njom nikada nije bilo problema u komunikaciji ni u izvršavanju zadataka.

- Tiha, pristojna, radila svoj posao, kažu u Rogotinu.

Slučaj istražuje policija, a rezultati istrage trebali bi rasvetliti sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

