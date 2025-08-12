Dodiku zatvorska kazna zamenjena novčanom

AKTUELNO

Predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku je, po svemu sudeći, kazna zatvora zamenjena novčanom.

Sud u Bosni i Hercegovini je odlučujući o zahtevu odbrane Milorada Dodika, za zamenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, doneo rešenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni predlog odbrane.

"Miloradu Dodiku je izrečena kazna zatvora zamenjena novčanom kaznom", saopštio je sud.

Podsetimo, sud Bosne i Hercegovine ranije je proglasio krivim predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i osudio ga na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja po optužnici za "nepoštovanje odluka" Kristijana Šmita.

