OVO JE VOJNIK KOJI JE STRADAO U POŽARIMA U CRNOJ GORI! Otac (42) četvoro dece poginuo u stravičnoj nasreći, prijatelji se opraštaju potresnim porukama (FOTO)

Četrdesetdvogodišnji pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je teško povređen u prevrtanju vojne cisterne sa vodom u rejonu Kuča

Mlađi vodnik Dejan Božović (42) iz Danilovgrada smrtno je stradao, a vodnik Marko Iković (43) zadobio je teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča.

- Nesreća se dogodila kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mestu Kupusci u Kučima -saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm.

- Porodici saučešće i iskrena molitvena podrška - oglasio se poznanik na društvenoj mreži i oprostio se teškim rečima.

Njegov kolega teško povređen

Povređeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pešadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko lečenje. On ima teške telesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svesnom stanju.

Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće.

Podsećamo, požari u Crnoj Gori i dalje ne jenjavaju, a aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici.

Sinoć je posebno dramatično bilo u Piperima i Rogamima, gde je vatra došla do stambenih zona. Evakuisano je nekoliko porodica; povređenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta.

Gust dim nadvio se nad više naselja u Podgorici, a na pojedinim lokacijama, poput područja oko Komanskog mosta, zabeležene su i eksplozije plinskih boca. Policija je blokirala prilaze najugroženijim zonama i preusmerava saobraćaj.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović saopštio je da, uprkos teškim uslovima na terenu i konstantnom vetru, do jutros nijedan stambeni objekat nije izgoreo.

Autor: D.B.