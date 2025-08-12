JAKA BURA ODNELA DEVOJKU (25) NA DASCI ZA VESLANJE! Drama na Pagu: Spasioci odmah krenuli u akciju

Sinoć oko 22:40, putem Centra 112, Lučka kapetanija Karlobag javila je da je jaka bura iz područja Lukovog Šugarja odnela mladu žensku osobu na dasci za veslanje stojeći (SUP) prema ostrvu Pag.



Odmah nakon poziva, osam pripadnika Hrvatske gorske službe spasavanja krenulo je prema Pagu, gde su im se u potrazi pridružili pripadnici Javne vatrogasne jedinice Pag i vatrogasci iz Vatrogasne jedinice Pag, Vatrogasne jedinice Novalja i Vatrogasne jedinice Sveti Martin iz Povljane.

Građani pozvani na oprez

Dok je pretraživala obalu, dvadesetpetogodišnjakinja je ugledala svetla za spasavanje i uspela je da ih pozove, baš kada je bura nakratko oslabila. Spasioci su ubrzo stigli do nje. Bila je u dobrom opštem stanju, sa manjim posekotinama na stopalima, pa su joj dali suvu i toplu odeću i obuću i ispratili je na sigurno.



Hrvatska vatrogasno-spasilačka služba (HGSS) zahvaljuje svim paškim vatrogascima koji su učestvovali u akciji i upozorava da bura na moru može biti izuzetno opasna, te poziva građane da planiraju svoje aktivnosti prema vremenskoj prognozi i da budu oprezni.

Autor: D.B.