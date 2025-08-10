NEVIĐENA DRAMA U GRČKOJ: Decu vetar ODNEO na pučinu, VRISAK roditelja odjeknuo plažom - U akciji spasavanja učestvovao helikopter

Prava drama dogodila se u petak u Grčkoj, na području Limnosa, kada je mališane, koji su bili na daskama za vesljanje (SUP) vetar odneo na pučinu.

Sve se odigralo u poslepodnevnim časovima, pred očima brojnih kupača.

Prema izveštaju medija, incident se dogodio na plaži Plati, gde je devetoro dece, raspoređeno na tri SUP daske, ostalo "zarobljeno" na pučini dok su duvali vetrovi jačine 7–8 bofora.

"U jednom trenutku smo shvatili da su otišla tri SUP-a sa po troje dece, dakle ukupno devetoro, i da su već otišli predaleko. Pozvali smo Obalsku stražu. Nakon 10 minuta došli su ljudi iz Obalske straže da procene situaciju, pa su odlučili da pozovu helikopter Super Puma“, rekao je jedan kupač koji je učestvovao u spasavanju.

U pokušaju da pomognu deci, roditelji i dva kupača su i sami ostali zarobljeni u uzburkanom moru.

"Kada sam izvukao prvog roditelja i zatim dva SUP-a, video sam dvoje starijih ljudi sa spasilačkim čamcem malo dalje. Uzeo sam čamac, otišao po troje dece koja nisu imala SUP i zatim i po njih. Jednom od te dvojice starijih bila je potrebna pomoć“, nastavio je kupač.

"Kada sam odjurio da pomognem, jedan roditelj je već bio tamo, nije mogao da dopliva, nije znao da pliva, pa sam i njega izvukao i on je vikao da dođe Obalska straža da spasi njegovu decu“, dodao je.

Kupači su obavestili Obalsku stražu, a na lice mesta stigli su patrolni čamac, spasilački čamac, dva patrolna vozila i helikopter Super Puma. Nakon 40 minuta dram, operacija je uspešno završena.

Prema navodima Obalske straže, zbog incidenta je uhapšeno svih 10 roditelja dece, kao i odgovorno lice za spasioce, zbog izlaganja maloletnika opasnosti, pošto na mestu događaja nije bilo nijednog spasioca. Svi su potom pušteni na slobodu.

Autor: Iva Besarabić