JEZIVO! Pogledajte trenutke kada poginulog Dejana izvlače iz cisterne: Otac četvoro dece tragično nastradao tokom gašenja požara u Crnoj Gori! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Rina, Printscreen/Društvene mreže ||

Mlađi vodnik Dejan Božović iz Danilovgrada je poginuo, a vodnik Marko Iković je zadobio teške povrede gašeći požar u oblasti Kuča.

Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu kojom su se vozili prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta za Kupusce u Kučama.


- Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pešadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro dece. Služio je vojsku od 2006. godine, bio je nišanac na minobacaču kalibra 120 mm. Povređeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pešadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na lekarski tretman. Ima teške povrede, ali je trenutno stabilan i svestan - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu kako bi se utvrdio uzrok i okolnosti nesreće.

