'VOLIM VAS, LJUBIM, SANJAM...' Oglasio se Miloš Martinović koji je u masakru na Cetinju izgubio ženu i DVOJICU sinova: 'Tri godine bez vaših glasova, zagrljaja, života...

"Tog dana mi je ubijena porodica, tog dana sam izgubio i srce i dušu i razlog da dišem...", piše u objavi Miloša Martinovića kojem je Vuk Borilović (34) ubio suprugu Natašu (35) i sinove Mašana (11) i Marka (7) u masakru koji je počinio pre tačno tri godine na Cetinju. U masakru Borilović je ubio ukupno deset osoba a ranio šest.

Miloš Martinović se oglasio potresnom objavom povodom godišnjice.

"Danas su tri godine kako su mi monstrumi oduzeli Natašu, moju decu, moja dva anđela, Mašana i Marka. Tri godine bez vaših glasova, bez zagrljaja, bez života, a ljubav.. Ljubav je ostala. Ona nikada ne umire. Ona me nosi i tera da se borim za vas, za vašu pravdu i istinu! Nikad vas neću zaboraviti i nikad ostaviti. Volim vas, ljubim vas, sanjam vas, čujem vaš glas. Vaš mučeni tata i muž", piše u objavi.



Vuk Borilović je svoj krvavi pir započeo 12. avgusta u popodnevnim časovima. Nekoliko dana pre zločina, odveo je ženu i decu na more, a on se vratio na Cetinje.

U masakru na Cetinju su ubijena dva brata - Marko (7) i Mašan (11), njihova majka Nataša Martinović (35), Rajko Drecun (56), njegovi roditelji Danica (74) i Dimitrije (81), rođene sestre Aleksandra (52) i Danijela Radunović (51), Goran Đurišić (54) i Milan Martinović (37).

Povrede su zadobili Filip Đurković, Aleksandar Drecun, Slavica Zvicer, Mileva Ramadanović, Darinka Čelebić i policajac Ljubiša Maksimović.



Kako su pisali crnogorski mediji, u razmeni vatre je ranjen policijski službenik, dok je Borilović neutralisan. Crnogorska policija je tada ispalila pet hitaca od kojih je jedan bio smrtonosan.

U pucnjavi na Borilovića je učestvovao i Neno Kaluđerović, za kojeg je kasnije objavljeno da je sarađivao sa vođom kavačkog klana - Radojem Zvicerom, a istraga je utvrdila da njegov hitac nije bio poguban po masovnog ubicu.

Spor dolazak policije na lice mesta?

U brojnim pitanjima posle tragedije postavljala su se pitanja da li su tog dana, boljom i brojnijom reakcijom, ali i rukovođenjem, policajci mogli da ublaže razmere masakra.

Borilović je 45 minuta išao po naselju i ubijao svakog ko mu se našao na putu.

U prvim danima, kako piše "CDM", policija je tvrdila da su prvi poziv o pucnjavi primili u 15.30 časova i da su službenici te institucije na licu mesta bili tri minuta kasnije. Naknadno, u crnogorskim medijima je objavljen listing poziva policiji u kojem je pisalo da je policija obaveštena u 15.22 sati.



Policija je naknadno proverom listinga na registrofonu utvrdila i pojasnila da je prvi poziv bio upućen u 15.22 sata i 49 sekundi, te da je sa drugog broja novi poziv evidentiran u 15.28 sati.

- U trenutku prijave upotrebe vatrenog oružja bilo je angažovano 12 policijskih službenika, dok je naknadno angažovano još 10 - rekli su iz policije.

Pripadnici Protivterorističke jedinice policije u Medovinu su stigli tek kada je Borilović ubijen.

Ponašao se paranoično, nije pričao sa komšijama

Kako su Borilovićeve kolege, ali i komšije ispričale, on se nekoliko meseci pre zločina ponašao čudno. Bio je povučen i nije razgovarao sa kolegama na poslu.

Meštani su rekli da je Borilović pre zločina bio izuzetno podozriv, nepoverljiv prema komšijama sa kojima je godinama živeo, pokazivao je znakove paranoičnog ponašanja. Uprkos tome, niko nije mogao ni da nasluti da bi mogao da počini masakr.



Komšijama se nije mnogo obraćao niti je sa njima razgovarao.

Imao dosije

Vuk Borilović je u mladosti imao četiri prijava za nasilničko ponašanje, a oko pola godine pre ubistva je prvo verbalno, a potom i fizički napao kolegu M. L.

Nakon sukoba na poslu, Borilović je otišao kod njega u Humce, povredio ga, oštetio mu auto i gađao kamenjem na kuću.

M. L. ga je prijavio, Borilović je priveden u policiju, potom je bilo suđenje i navodno, u julu 2022. godine je osuđen i naložena mu je obaveza, zbog nasilničkog ponašanja, da nosi nanogicu.

Kako se žalio, presuda još nije bila pravosnažna.

Srušena kuća masovnog ubice

Kuća Borilovića srušena je 31. decembra po nalogu nadležne institucije.

- Kuća je srušena jer nije imala građevinsku dozvolu, a zahtev je predao Miloš Martinović čiju ženu i sinove je upravo u toj kući Borilović ubio u nezapamćenom masakru koji se dogodio u avgustu 2022. godine, potvrđeno je za agenciju RINA.

Kuća je srušena uz saglasnost članova Borilovićeve porodice.

Ranije su u toj kući strave koja se nalazi u cetinjskom naselju Medovina izbijali i požari.

