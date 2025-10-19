MISTERIJA BUNARA PUNOG SKELETA NAJZAD REŠENA! Arheolozi u Hrvatskoj otkrili čije su kosti u masovnoj grobnici: Oduzeli su im sve pre nego što su ih BACILI

Arheolozi su pre više od 10 godina otkrili masovnu grobnicu u bunaru na istoku Hrvatske, a sada je konačno rešena misterija. Posmrtni ostaci sedmorice muškaraca, koji su nasumično bačeni unutra, pripadaju rimskim vojnicima koji su se borili u Bici kod Murse 260. godine nove ere.

Skeleti su pronađeni 2011. tokom arheoloških iskopavanja koja su prethodila planiranoj izgradnji na prostoru univerziteta u Osijeku, koji je u vreme Rimskog carstva bio poznat kao grad Mursa. Iako su skeleti bili kompletni, otkriveni su u različitim položajima u bunaru - neki čak glavom nadole.

- Pretpostavlja se da su svi pojedinci pre nego što su bačeni u bunar bili lišeni svih dragocenosti - oružja, oklopa, opreme, nakita i slično - rekao je za "Live Science" Mario Novak, bioarheolog iz Instituta za antropološka istraživanja u Zagrebu, Hrvatska, i glavni autor studije.

Novak i njegove kolege objavili su svoju analizu u sredu, 15. oktobra, u naučnom časopisu "Plos One".

Posmrtni ostaci sedmorice muškaraca

Reč je o posmrtnim ostacima odraslih muškaraca - četvorica su bila mlađa i trojica su bila sredovečna, navodi se u studiji. Nekolicina njih je zadobila povrede pre smrti, uključujući tupe udarce u čelo, prelome rebara i rane od oružja. Pored toga, sloj novog koštanog tkiva sa unutrašnje strane rebara - koji se obično javlja kod infekcija ili povreda - ukazivao je na to da su svi muškarci najverovatnije imali infekciju donjih disajnih puteva neposredno pre smrti.



Istraživači su otkrili da su četiri skeleta iz druge polovine trećeg veka, što se vremenski poklapa sa jedinim artefaktom pronađenim u bunaru - rimskim novčićem iskovanim 251. godine nove ere. Otkrili su da su povrede koje su imali muškarci "gotovo identične onome što se uočava u masovnim grobnicama povezanima sa bitkama", navodi se u radu, uz poređenje sa ostacima vojnika iz Velike armije francuskog generala Napoleona Bonaparte.

S obzirom na to da se masovna grobnica nalazi u antičkoj Mursi, važnom naselju u blizini rimskog vojnog pograničnog pojasa, istraživači su zaključili da su skeleti verovatno pripadali muškarcima koji su učestvovali u Bici kod Murse 260. godine nove ere.

Bitka kod Murse

Tokom takozvane "krize trećeg veka" (235-284. godine nove ere), više pretendenta borilo se za vlast u Rimskom carstvu. Bitka kod Murse vođena je između cara Galijena i rimskog vojnog zapovednika Ingenua, koji je bezuspešno pokušao da preuzme presto. Istraživači smatraju da su muškarci pronađeni u bunaru mogli biti Ingenuovi pristalice, jer istorijski izvori navode da Galijen nije pokazao nikakvo milosrđe prema poraženoj vojsci.



Dalja analiza DNK pokazala je "veliku genetsku raznovrsnost", što se, prema studiji, "poklapa sa istorijskim zapisima o kasnorimskim vojskama, koje su često uključivale etnički raznolike grupe kao što su Sarmati, Saksoni i Gali".

Zašto je važno ovo istraživanje

Ketrin Marklejn, bioarheološkinja sa Univerziteta u Luivilu u američkoj državi Kentaki, koja nije učestvovala u istraživanju, izjavila je za "Live Science" da su istraživači dali snažne dokaze koji podržavaju vojnu prirodu ove masovne grobnice u Mursi.

- Ovo istraživanje je ključno za razumevanje direktnih i nasilnih posledica političke nestabilnosti tokom trećeg veka - rekla je Marklejn, kao i za razumevanje "kako je ta nestabilnost uticala na stanovništvo u provincijama i duž rimskih granica".

Novak je dodao da je u planu dalji rad na drugoj masovnoj grobnici pronađenoj u još jednom bunaru u Mursi, koja je veoma slična ovoj iz nove studije.

- Pretpostavljamo da su to takođe ostaci vojnika koji su izgubili živote u Bici kod Murse 260. godine - zaključio je on.

Autor: D.Bošković