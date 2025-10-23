ŽESTOKA PROVOKACIJA U HERCEG-NOVOM: Putnici iz autobusa ispisali grafite terorističke tzv. 'OVK', meštani hteli da ih napadnu, policija ih obezbeđuje (FOTO)

U Herceg-Novom putnici autobusa sa Kosova i Metohije ispisali su grafite podrške terorističkoj organizaciji OVK u naselju Meljine. Meštani su pokušali da reaguju, a policija je intervenisala i obezbeđuje autobus koji je na putu ka Hrvatskoj.

U Herceg-Novom je došlo do žestoke provokacije kada su putnici iz autobusa prevoznika „Spejtimi“, koji saobraća sa Kosova i Metohije, na zgradama u naselju Meljine ispisali parole podrške terorističkoj organizaciji tzv. „Oslobodilačka vojska Kosova“ (OVK).

Ovaj postupak izazvao je revolt među meštanima, koji su pokušali da priđu autobusu i reaguju zbog ispisanih grafita. Policija je intervenisala i trenutno obezbeđuje autobus, preduzimajući sve potrebne mere kako bi se očuvali javni red i mir, ali i kako bi se identifikovali i kaznili počinioci izgreda.

Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, situacija je pod kontrolom, a nadležni nastavljaju sa radom na obezbeđivanju bezbednosti.

Kako javlja reporterka TVCG, autobus se trenutno nalazi u Igalu i pod policijskom je zaštitom, dok je put nastavio prema Hrvatskoj. Za sada nema dodatnih detalja o incidentu niti o identitetu putnika koji su učestvovali u pisanju grafita.

Autor: A.A.