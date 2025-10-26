SLOVENIJA NA NOGAMA: Pojavio se i snimak zločina koji je izazvao politički zemljotres! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Sloveniju je potresla brutalna tragedija u Novom Mestu, gde je 48-godišnji Aleš Šutar preminuo nakon što je pretučen ispred kluba "LokalPatriot".

Uznemirujući snimak napada koji je izazvao talas šoka i besa u javnosti objavljen je na portalu Slovenske novice.

Prema nezvaničnim informacijama, njegov sin je iz kluba pozvao oca tvrdeći da mu grupa ljudi preti. Kada je Šutar stigao, odmah po izlasku iz automobila napala ga je grupa muškaraca, navodno pripadnika romske zajednice. Zadobio je teške povrede glave, a iako je reanimiran na licu mesta, preminuo je u bolnici.

Protesti su najavljeni, a slučaj je izazvao političku krizu – slovenački ministri pravde i unutrašnjih poslova, Andreja Katič i Boštjan Poklukar, podneli su ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je prihvatio.

Predsednik Vrhovnog suda Đorđević izjavio je da je pravosuđe "poslednje u redu" kada je reč o odgovornosti, naglašavajući važnost zakonodavstva, policije i tužilaštva.

Slovenačka opozicija pozvala je na ostavku cele vlade, ali premijer odbija takav potez, tvrdeći da bi to bilo bekstvo od odgovornosti.

Aleš Šutar bio je poznat kao nasmejani konobar iz bara "Pri vodnjaku", a njegova smrt ostavila je dubok trag u lokalnoj zajednici.

Autor: Dalibor Stankov