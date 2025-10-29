AKTUELNO

Region

DODIK POSLE UKIDANJA SANKCIJA: Zahvalan sam predsedniku Trampu, Šmitov nered je očišćen

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/SRNA/Borislav Zdrinja ||

Milorad Dodik se oglasio nakon informacije da je američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) ukinula sankcije njemu, Željki Cvijanović i njihovim bliskim saradnicima.

"Zahvalan sam predsedniku Donaldu Trampu i njegovim saradnicima što su ispravili veliku nepravdu nanesenu Republici Srpskoj, njenim predstavnicima i njihovim porodicama - nepravdu koju su stvorile Obamina i Bajdenova administracija. Odluka o ukidanju sankcija nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe. Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda, na kojima je izgrađen veliki nered koji je stvorio Kristijan Šmit - nered koji se sada mora počistiti", naveo je Dodik na platformi X.

On je dodao da Republika Srpska nikada neće pasti.

"Onima koji su ovih godina likovali i verovali u tuđe laži mogu oprostiti sve, osim godina koje smo izgubili zato što su verovali da će Republika Srpska pasti. Danas je jasno - nikada neće pasti", poručio je Dodik.

Nešto ranije, iz američkog ministarstva finansija su objavili da su ukinute sankcije Dodiku.

Autor: S.M.

#Milorad Dodik

#Odluka

#Poruka

#Sankcije

#tramp

POVEZANE VESTI

Politika

SAD ukinule sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović

Region

Dodik se oglasio nakon što mu je Sud BiH ukinuo pritvor

Društvo

NIS zvanično zatražio odlaganje sankcija! Zahtev podržale Vlade Srbije i Mađarske

Region

Oglasio se Milorad Dodik: Otkrio gde se nalazi

Politika

MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Uputili smo novi zahtev OFAC-u za odlaganje sankcija NIS-u

Region

Oglasio se Dodik! Evo gde se nalazi predsednik Republike Srpske na dan kada mu je potvrđena presuda (FOTO)