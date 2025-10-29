AKTUELNO

SAD ukinule sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Ministarstvo finansija SAD izbrisalo je sa liste sankcionisanih lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpskog člana Predsedništva Željki Cvijanović, predsednika NSRS Nenada Stevandića i ostalima.

Sankcije su ukinute i ostalim licima iz Republike Srpske, koji koji su se našli na listi Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD-a.


Takođe, ranije ovog meseca ukinute su sankcije za četiri osobe iz Republike Srpske. Ministarstvo finansija SAD-a je izbrisalo sa liste sankcionisanih Danijela Dragičevića, Јelenu Pajić Baštinac, Gorana Rakovića i Dijanu Milanković, objavljeno je na zvaničnoj stranici Ministarstva.

Autor: S.M.

#Amerika

#Milorad Dodik

#Sankcije

#Željka Cvijanović

