SAD ukinule sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović

Ministarstvo finansija SAD izbrisalo je sa liste sankcionisanih lidera SNSD-a Milorada Dodika, srpskog člana Predsedništva Željki Cvijanović, predsednika NSRS Nenada Stevandića i ostalima.

Sankcije su ukinute i ostalim licima iz Republike Srpske, koji koji su se našli na listi Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD-a.



Takođe, ranije ovog meseca ukinute su sankcije za četiri osobe iz Republike Srpske. Ministarstvo finansija SAD-a je izbrisalo sa liste sankcionisanih Danijela Dragičevića, Јelenu Pajić Baštinac, Gorana Rakovića i Dijanu Milanković, objavljeno je na zvaničnoj stranici Ministarstva.

